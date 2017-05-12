"Манчестер Юнайтед" и "Аякс" сыграют в финале Лиги Европы

Голландцы и англичане удержали преимущество, которое было заработано в первых поединках полуфинала.

МЮ удалось удержать ничью manutd.com

Состоялись ответные матчи, в которых встречались французский "Лион" и голландский "Аякс", а также английский МЮ и испанская "Сельта".

Футболистам МЮ удалось первым открыть счет уже на 17-й минуте, когда Феллаини замкнул передачу головой в касание. Хозяева поля и дальше владели преимуществом, а испанцы зацепились за возможность побороться за путевку в финал уже в концовке встречи, когда точным ударом головой счет сравнял Ронкалья. На последних секундах игры замкнуть передачу партнера и вывести "Сельту" в финал не удалось Гвидетти.

"Манчестер Юнайтед" - "Сельта" - 1:1 (первый матч - 1:0)

Голы: Феллаини, 17 - Ронкалья, 85

"Аякс" в первом матче добился крупной победы, но во второй игре именно "Лион" на домашней арене считался фаворитом, что подтвердил на поле. При этом именно голландцы первыми вышли вперед, когда Дольберг перебросил вратаря после паса Амина Юнеса. Тем не менее, еще до перерыва Ляказетт ответил двумя точными ударами, реализовав пенальти и прострел от Фекира.

В концовке встречи французы забили еще один мяч, но дожать соперника хозяевам поля так и не удалось.

"Лион" - "Аякс" - 3:1 (первый матч - 1:4)

Голы: Ляказетт, 45 (с пенальти), 45+1, Геззаль, 81 - Дольберг, 27

Номинальным хозяином финала, который пройдет 24 мая в Стокгольме, станет "Аякс".

За всю историю "Аякс" и "Манчестер Юнайтед" провели между собой 4 официальных поединка, причем в очном противостоянии между соперниками пока удерживается равенство - по 2 победы.

Напомним, дальше всех среди украинских клубов в нынешнем розыгрыше турнира прошел донецкий "Шахтер", который был остановлен "Сельтой" на стадии 1/16 финала.