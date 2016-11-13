Малиновский защитил титул, Беринчик победил испанца по очкам

Украинские боксеры провели свои очередные поединки.
Осэхо не претендовал на пояс украинца, так как с двух попыток не сумел уложиться в необходимый вес. Бой прошел всю дистанцию и завершился уверенной победой 28-летнего Малиновского по очкам единогласным решением судей - 96:93, 97:92, 98:91. Стоит отметить, что уже в первом раунде Осэхо оказался в нокдауне, но до нокаута дело так и не дошло. Это была первая защита пояса для украинца, который одержал уже 19 побед в профи, из которых пять - нокаутом.
Во втором по значимости поединке вечера серебряный призер Олимпиады в Лондоне Денис Беринчик встречался с испанцем Хуаном Окурой и сумел победить лишь единогласным решением судей, так и не сумев отправить оппонента в нокаут за восемь раундов. Теперь в активе Беринчика пять побед на профессиональном уровне, из которых три - нокаутом.
Напомним, Олег Малиновский завоевал вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO в полулегком весе 23 апреля, когда одержал победу раздельным решением судей над Русланом Берчуком из России.ZN.UA