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Малиновский вошел в топ-10 боксеров Украины - BoxRec

14 ноября в 10:50

Чемпион Европы благодаря очередной победе вошел в элиту национального бокса.

Малиновский
Малиновский вошел в число лучших боксеров Украины
K2 Promotions
12 ноября в Броварах состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между чемпионом Европы по версии WBO в полулегком весе (до 57,2 кг) Олегом Малиновским и боксером из Никарагуа Эусебио Осэхо.

Бой прошел всю дистанцию и завершился уверенной победой 28-летнего Малиновского по очкам единогласным решением судей - 96:93, 97:92, 98:91. Теперь в активе непобедимого украинца уже 19 побед в профи, из которых пять - нокаутом.

Авторитетный портал боксерской статистики BoxRec обновил рейтинг украинских боксеров, в котором очередной успех позволил Малиновскому подняться сразу на 50 позиций и войти в десятку сильнейших боксеров страны. Стоит отметить, что лидером рейтинга остается экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко, а в тройку входят чемпион мира среди тяжеловесов по версии WBO Александр Усик и бывший обладатель пояса WBC в первом полусреднем весе Виктор Постол.

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boxrec.com
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Напомним, во втором по значимости поединке вечера свою пятую победу в профи одержал Денис Беринчик.

По материалам: boxrec.com
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Тэги Малиновский бокс бой титул Беринчик
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