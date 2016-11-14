Малиновский вошел в топ-10 боксеров Украины - BoxRec

Чемпион Европы благодаря очередной победе вошел в элиту национального бокса.

Малиновский вошел в число лучших боксеров Украины K2 Promotions

12 ноября в Броварах, главным событием которого стал поединок между чемпионом Европы по версии WBO в полулегком весе (до 57,2 кг) Олегом Малиновским и боксером из Никарагуа Эусебио Осэхо.

Бой прошел всю дистанцию и завершился уверенной победой 28-летнего Малиновского по очкам единогласным решением судей - 96:93, 97:92, 98:91. Теперь в активе непобедимого украинца уже 19 побед в профи, из которых пять - нокаутом.

Авторитетный портал боксерской статистики BoxRec обновил рейтинг украинских боксеров, в котором очередной успех позволил Малиновскому подняться сразу на 50 позиций и войти в десятку сильнейших боксеров страны. Стоит отметить, что лидером рейтинга остается экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко, а в тройку входят чемпион мира среди тяжеловесов по версии WBO Александр Усик и бывший обладатель пояса WBC в первом полусреднем весе Виктор Постол.

Напомним, во втором по значимости поединке вечера свою пятую победу в профи одержал Денис Беринчик.