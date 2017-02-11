Малиновский отметился голом за "Генк" в матче чемпионата Бельгии

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Украинский полузащитник отличился дальним ударом.

Малиновский забил шикарным дальним ударом krcgenk.be

Полузащитник "Генка", права на которого принадлежат донецкому "Шахтеру", забил гол в матче 26 тура чемпионата Бельгии против "Сент-Труйдена".

Украинец вышел на поле с первых минут и отличился результативным ударом на 45-й минуте матча. Сам поединок завершился победой "Генка" со счетом 3:0.

Этот гол стал первым для 23-летнего хавбека в текущем сезоне чемпионата Бельгии.

Напомним, помимо Малиновского в чемпионате Бельгии выступает еще один полузащитник "Шахтера" Сергей Болбат, который на правах аренды защищает цвета "Локерена", а также экс-игрок "Днепра" Валерий Лучкевич, который этой зимой перешел в "Стандард".

Ранее гол Малиновского принес "Генку" ничью в Кубке Бельгии.