Малиновский отметился голом за "Генк" в матче чемпионата Бельгии

Украинский полузащитник отличился дальним ударом.
Украинец вышел на поле с первых минут и отличился результативным ударом на 45-й минуте матча. Сам поединок завершился победой "Генка" со счетом 3:0.
Этот гол стал первым для 23-летнего хавбека в текущем сезоне чемпионата Бельгии.
Напомним, помимо Малиновского в чемпионате Бельгии выступает еще один полузащитник "Шахтера" Сергей Болбат, который на правах аренды защищает цвета "Локерена", а также экс-игрок "Днепра" Валерий Лучкевич, который этой зимой перешел в "Стандард".
Ранее гол Малиновского принес "Генку" ничью в Кубке Бельгии.ZN.UA