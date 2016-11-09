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"Малага" хочет вернуть Бойко "Бешикташу" - СМИ

9 ноября в 14:37

Украинский голкипер до сих пор не провел за испанский клуб ни одного матча.

Денис Бойко
Бойко не имеет в "Малаге" игровой практики
sport.es/es
"Малага" хочет вернуть арендованного голкипера Дениса Бойко "Бешикташу". Об этом сообщает турецкое издание Haberler.

Отмечается, что испанский клуб хочет взять на место Бойко более молодого и дешевого голкипера, который мог бы составить конкуренцию для основного вратаря команды Карлоса Камени.

Напомним, Бойко перешел в "Малагу" летом на правах аренды на один сезон с опцией выкупа за 6 миллионов евро. Однако украинский голкипер до сих пор так и не дебютировал в составе испанского клуба.

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Несмотря на почти полгода без игровой практики, Бойко получил вызов в состав сборной Украины на матчи против Финляндии и Сербии.

По материалам: Tribuna.com
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Тэги Бойко Малага Бешикташ
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