Максим Белый покинул Хорватию и тренируется с луганской "Зарей"

Защитник близок к возвращению в украинскую команду.

Максим Белый хочет вернуться в Украину hajduk.hr

Украинский защитник Максим Белый в конце августа расторг контракт с, после чего вернулся в расположение луганской "Зари", с которой в ближайшее время может подписать полноценный контракт. Об этом сообщил сам футболист в интервью Sport Arena.

"Сейчас я уже около месяца нахожусь в Запорожье. Как только вернулся из Хорватии, то встретил тренеров "Зари". Они предложили мне для поддержания формы тренироваться вместе с командой, за что я очень благодарен им".

"Контракт с "Зарей"? Такой вариант я не исключаю. Но на данный момент сказать что-то конкретное не могу. Если это случится, то уже сейчас. У меня статус свободного агента, поэтому я могу заключить контракт, не дожидаясь открытия трансферного окна", - сказал Белый.

"Я сам попросил разорвать контракт. Не видел смысла сидеть в "Хайдуке". В клубе поменялось все руководство, поменялся и весь тренерский штаб. То есть, все стало, по сути, новым. Я сразу понял, что в команде вскоре будут и новые футболисты. Так зачастую бывает, когда приходит другой тренер и приводит за собой своих игроков".

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Белый провел за хорватскую команду 28 матчей, а в текущем выходил на поле четыре раза.

Напомним, ранее рууководство хорватского "Хайдука" приняло решение расторгнуть контракт с украинским форвардом Артемом Радченко за нарушение дисциплины.