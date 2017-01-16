Макаренко покинул "Динамо" в статусе свободного агента

Защитник займется поисками новой команды.

Макаренко остался без клуба ФК Динамо

Левый защитникотказался продлевать контракт с киевским "Динамо" и покинул команду в статусе свободного агента. Об этом сообщила Sport Arena.

По информации источника, контракт игрока истек в конце минувшего года, после чего "Динамо" предложило новую сделку с существенным снижением зарплаты, но Макаренко на новые условия не согласился.

В текущем сезоне Макаренко провел за "Динамо" 13 матчей во всех турнирах и отметился 1 голом.

Ранее сообщалось, что в услугах Евгения Макаренко заинтересованы португальский "Спортинг" и российская "Уфа", однако дальше слухов дело не дошло.

Напомним, Сергей Ребров также допустил возможный трансфер капитана "Динамо" Андрея Ярмоленко.