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Макаренко покинул "Динамо" в статусе свободного агента

16 января в 08:34

Защитник займется поисками новой команды.

Макаренко
Макаренко остался без клуба
ФК Динамо
Левый защитник Евгений Макаренко отказался продлевать контракт с киевским "Динамо" и покинул команду в статусе свободного агента. Об этом сообщила Sport Arena.

По информации источника, контракт игрока истек в конце минувшего года, после чего "Динамо" предложило новую сделку с существенным снижением зарплаты, но Макаренко на новые условия не согласился.

В текущем сезоне Макаренко провел за "Динамо" 13 матчей во всех турнирах и отметился 1 голом.

Ранее сообщалось, что в услугах Евгения Макаренко заинтересованы португальский "Спортинг" и российская "Уфа", однако дальше слухов дело не дошло.

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Напомним, Сергей Ребров также допустил возможный трансфер капитана "Динамо" Андрея Ярмоленко.

По материалам: Sport Arena
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Тэги Макаренко футбол клуб контракт Динамо
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