Макаренко покинул "Динамо" в статусе свободного агента

Защитник займется поисками новой команды.
По информации источника, контракт игрока истек в конце минувшего года, после чего "Динамо" предложило новую сделку с существенным снижением зарплаты, но Макаренко на новые условия не согласился.
В текущем сезоне Макаренко провел за "Динамо" 13 матчей во всех турнирах и отметился 1 голом.
Ранее сообщалось, что в услугах Евгения Макаренко заинтересованы португальский "Спортинг" и российская "Уфа", однако дальше слухов дело не дошло.
Напомним, Сергей Ребров также допустил возможный трансфер капитана "Динамо" Андрея Ярмоленко.Sport Arena