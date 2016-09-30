Луганская "Заря" минимально уступила "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы

Украинская команда выглядела достойно, но уступила грозному сопернику.

Ибрагимович принес победу МЮ ManchesterEveningNews

Луганская "Заря" провела свой, в котором встречалась с английским "Манчестер Юнайтед" на выезде. Поединок завершился минимальной победой хозяев.

С первых минут британцы захватили мяч и контролировали ситуацию на поле, тогда как гости регулярно в полном составе отходили к своим воротам. При этом несколько раз подопечные Юрия Вернидуба выходили в контратаку, но не хватало точного последнего паса или удара. Тем не менее, до перерыва украинцам удалось сохранить ворота на замке.

Во втором тайме МЮ продолжил гнуть свою линию, а для усиления атаки Жозе Моуриньо выпустил на поле Уэйна Руни. Именно последний неудачно пробил после паса с фланга, а на добивании Златан Ибрагимович головой отправил мяч в ворота Шевченко. У "Зари" было несколько опасных прострелов, которые некому было замкнуть, а Паулиньо, вышедший на замену, создал самый опасный момент, когда пробил обводящим ударом, но Ромеро совершил сэйв.

"Манчестер Юнайтед" - "Заря" - 1:0

Гол: Ибрагимович, 69

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Фосу-Менса (Марсьяль, 74), Смоллинг, Баили, Рохо, Феллаини, Погба, Лингард (Руни, 67), Мата (Янг, 74), Рашфорд, Ибрагимович

"Заря": А. Шевченко, Каменюка, Сиваков, Форстер, Соболь, Гречишкин, Чайковский (Гордиенко, 80), Караваев, Любенович (Липартия, 76), Петряк, Кулач (Паулиньо, 60)

Предупреждения: Баили - Каменюка

Напомним, в первом туре группового этапа "Заря" сыграла вничью с "Фенербахче".