Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира Клозе завершил карьеру

Знаменитый футболист принял решение досрочно расторгнуть контракт с "Лацио".

Клозе завершил карьеру в 38 лет fourfourtwo.com

Немецкий нападающийпринял решение завершить карьеру футболиста. Об этом сообщил официальный сайт Футбольного союза Германии.

У 38-летнего игрока был действующий контракт с римским "Лацио" до конца текущего сезона, но он решил досрочно расторгнуть договор и прекратить выступления. Кроме того, Клозе уже присоединился к сборной Германии в качестве стажера и будет перенимать опыт у тренерского штаба национальной команды, которую возглавляет Йоахим Лев, чтобы в будущем стать полноценным тренером.

Мирослав Клозе является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, имея в своем активе 16 забитых голов. Всего за сборную Германии в период с 2001 по 2014 год форвард провел 137 матчей и забил 71 гол, что является лучшим показателем в истории страны.

Клозе дважды становился чемпионом Германии и однажды доходил до финала Лиги чемпионов в составе "Баварии". Также в его активе два Кубка Германии и один Кубок Италии. Помимо "Баварии" и "Лацио" бомбардир выступал за "Хомбург", "Кайзерслаутерн" и "Вердер".

Напомним, в июле карьеру в сборной Германии решил завершить полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер.