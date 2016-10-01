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Лучшие голы первого круга чемпионата Украины по хоккею

1 октября в 10:12

Подошла к концу первая часть сезона Украинской хоккейной лиги.

Цыпнятов
Цыпнятов стал автором самого красивого гола
XSport.ua
Состоялись шесть туров Украинской хоккейной лиги, по итогам которых представлены 10 лучших голов. Самый яркий бросок удался форварду киевских "Дженералз" Ивану Цыпнятову.

Топ-10 голов первого круга УХЛ:

10. Олег Шафаренко, 9 сентября, "Донбасс" - "Дженералз"

9. Дмитрий Нименко, 24 сентября, "Кривбасс" - "Дженералз"

8. Владимир Оксененко, 15 сентября, "Витязь" - "Донбасс"

7. Владислав Куцевич, 15 сентября, "Кривбасс" - "Белый Барс"

6. Александр Миколенко, 17 сентября, "Витязь" - "Дженералз"

5. Виталий Лялька, 14 сентября, "Кременчук" - "Дженералз"

4. Назар Ружников, 11 сентября, "Белый Барс" - "Витязь"

3. Сергей Кузьмик, 10 сентября, "Кривбасс" - "Кременчук"

2. Алексей Ворона, 24 сентября, "Донбасс" - "Белый Барс"

1. Иван Цыпнятов, 21 сентября, "Белый Барс" - "Дженералз"

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Напомним, по итогам шести туров турнирную таблицу УХЛ возглавляют "Дженералз", опережая "Донбасс" на одно очко.

По материалам: XSport.ua
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Тэги Дженералз хоккей Донбасс видео
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