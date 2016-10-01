Лучшие голы первого круга чемпионата Украины по хоккею

Подошла к концу первая часть сезона Украинской хоккейной лиги.
Топ-10 голов первого круга УХЛ:
10. Олег Шафаренко, 9 сентября, "Донбасс" - "Дженералз"
9. Дмитрий Нименко, 24 сентября, "Кривбасс" - "Дженералз"
8. Владимир Оксененко, 15 сентября, "Витязь" - "Донбасс"
7. Владислав Куцевич, 15 сентября, "Кривбасс" - "Белый Барс"
6. Александр Миколенко, 17 сентября, "Витязь" - "Дженералз"
5. Виталий Лялька, 14 сентября, "Кременчук" - "Дженералз"
4. Назар Ружников, 11 сентября, "Белый Барс" - "Витязь"
3. Сергей Кузьмик, 10 сентября, "Кривбасс" - "Кременчук"
2. Алексей Ворона, 24 сентября, "Донбасс" - "Белый Барс"
1. Иван Цыпнятов, 21 сентября, "Белый Барс" - "Дженералз"
Напомним, по итогам шести туров турнирную таблицу УХЛ возглавляют "Дженералз", опережая "Донбасс" на одно очко.XSport.ua