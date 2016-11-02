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Ломаченко занял седьмое место в рейтинге ста лучших боксеров мира

2 ноября в 20:17

Авторитетный журнал "The Ring" составляет рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

Ломаченко
Ломаченко владеет поясом WBO
apostrophe.com.ua
Василий Ломаченко занял седьмое место в ежегодном рейтинге ста лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, который составляет авторитетное издание "The Ring".

На данный момент "The Ring" опубликовал места с первого по седьмое. Отметим, что в прошлом году в аналогичном рейтинге Ломаченко занял двадцатое место.

Топ-7 боксеров мира:

1. Роман Гонсалес (Никарагуа)
2. Сергей Ковалев (Россия)
3. Геннадий Головкин (Казахстан) 
4. Андре Уорд (США)
5. Терренс Кроуфорд (США)
6. Гильермо Ригондо (Куба)
7. Василий Ломаченко (Украина)

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Напомним, 26 ноября Ломаченко проведет бой против ямайского боксера Николаса Уолтерса. На кону будет стоять титул WBO, которым владеет украинец.

По материалам: The Ring
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Тэги Ломаченко бокс Уолтерс Ковалев Головкин Гонсалес
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