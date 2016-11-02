Ломаченко занял седьмое место в рейтинге ста лучших боксеров мира

Авторитетный журнал "The Ring" составляет рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

Ломаченко владеет поясом WBO apostrophe.com.ua Василий Ломаченко занял седьмое место в ежегодном рейтинге ста лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, который составляет авторитетное издание "The Ring".

На данный момент "The Ring" опубликовал места с первого по седьмое. Отметим, что в прошлом году в аналогичном рейтинге Ломаченко занял двадцатое место.

Топ-7 боксеров мира:



1. Роман Гонсалес (Никарагуа)

2. Сергей Ковалев (Россия)

3. Геннадий Головкин (Казахстан)

4. Андре Уорд (США)

5. Терренс Кроуфорд (США)

6. Гильермо Ригондо (Куба)

7. Василий Ломаченко (Украина) Читайте также: Промоутер Ломаченко хотел бы организовать бой украинца с Пакьяо

Напомним, 26 ноября Ломаченко проведет бой против ямайского боксера Николаса Уолтерса. На кону будет стоять титул WBO, которым владеет украинец.