Ломаченко занял седьмое место в рейтинге ста лучших боксеров мира

Авторитетный журнал "The Ring" составляет рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.
Василий Ломаченко занял седьмое место в ежегодном рейтинге ста лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, который составляет авторитетное издание "The Ring".
На данный момент "The Ring" опубликовал места с первого по седьмое. Отметим, что в прошлом году в аналогичном рейтинге Ломаченко занял двадцатое место.
Топ-7 боксеров мира:
1. Роман Гонсалес (Никарагуа)
2. Сергей Ковалев (Россия)
3. Геннадий Головкин (Казахстан)
4. Андре Уорд (США)
5. Терренс Кроуфорд (США)
6. Гильермо Ригондо (Куба)
7. Василий Ломаченко (Украина)
Напомним, 26 ноября Ломаченко проведет бой против ямайского боксера Николаса Уолтерса. На кону будет стоять титул WBO, которым владеет украинец.The Ring