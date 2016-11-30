Ломаченко возглавил рейтинг самых эффективных боксеров современности – CompuBox

Украинец практически сравнялся по данному показателю с Мейвезером.

Ломаченко - чемпион мира WBO во втором полулегком весе facebook.com/VasylLomachenko

Украинский чемпион мира WBO во втором полулегком весе Василий(7-1, 5 КО) лидирует в рейтинге эффективности боксеров мира по версии CompuBox.

Это стало возможным после триумфальной победы украинца над ямайским боксером Николасом Уолтерсом, который перед восьмым раундом отказался продолжать бой.

Украинец показал результат +20,9. Это означает, что на сотню ударов он попадает на 20,9% чаще, чем его оппоненты. Второе место делят Геннадий Головкин и Андре Уорд (+15,1).

Ломаченко показал самый высокий рейтинг эффективности со времен Флойда Мейвезера (+24,5).

Ранее менеджер украинца Эгис Климас сообщил, что Ломаченко в следующем году планирует провести 3-4 боя.

Вчера кубинский суперчемпион по версии WBA во 2-м легчайшем весе Гильермо Ригондо вызвал на бой Василия Ломаченко.