Ломаченко возглавил рейтинг самых эффективных боксеров современности – CompuBox

Украинец практически сравнялся по данному показателю с Мейвезером.
Это стало возможным после триумфальной победы украинца над ямайским боксером Николасом Уолтерсом, который перед восьмым раундом отказался продолжать бой.
Украинец показал результат +20,9. Это означает, что на сотню ударов он попадает на 20,9% чаще, чем его оппоненты. Второе место делят Геннадий Головкин и Андре Уорд (+15,1).
Ломаченко показал самый высокий рейтинг эффективности со времен Флойда Мейвезера (+24,5).
Ранее менеджер украинца Эгис Климас сообщил, что Ломаченко в следующем году планирует провести 3-4 боя.
Вчера кубинский суперчемпион по версии WBA во 2-м легчайшем весе Гильермо Ригондо вызвал на бой Василия Ломаченко.XSport.ua