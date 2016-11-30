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Ломаченко возглавил рейтинг самых эффективных боксеров современности – CompuBox

30 ноября в 14:23

Украинец практически сравнялся по данному показателю с Мейвезером.

 

Ломаченко
Ломаченко - чемпион мира WBO во втором полулегком весе
facebook.com/VasylLomachenko
Украинский чемпион мира WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) лидирует в рейтинге эффективности боксеров мира по версии CompuBox.

Это стало возможным после триумфальной победы украинца над ямайским боксером Николасом Уолтерсом, который перед восьмым раундом отказался продолжать бой.

Украинец показал результат +20,9. Это означает, что на сотню ударов он попадает на 20,9% чаще, чем его оппоненты. Второе место делят Геннадий Головкин и Андре Уорд (+15,1).

Ломаченко показал самый высокий рейтинг эффективности со времен Флойда Мейвезера (+24,5).

Ранее менеджер украинца Эгис Климас сообщил, что Ломаченко в следующем году планирует провести 3-4 боя.

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Вчера кубинский суперчемпион по версии WBA во 2-м легчайшем весе Гильермо Ригондо вызвал на бой Василия Ломаченко.

По материалам: XSport.ua
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Тэги Ломаченко бокс Украина
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