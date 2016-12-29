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Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров по версии HBO

29 декабря в 18:24

Украинец также стал боксером года по версии Fight News.

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На счету Ломаченко 7 побед, 5 из которых нокаутом
lomachenko.com
Украинский чемпион мира по версии WBO Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) был признан лучшим боксером мира по версии Fight News и HBO. 

Стоит акцентировать внимание на том, что в рейтинге от НВО украинцу удалось обойти Геннадия Головкина, Андрэ Уорда и многих других.

Топ-5 боксеров мира от HBO:

1. Василий Ломаченко (Украина)

2. Геннадий Головкин (Казахстан)

3. Андрэ Уорд (США)

3. Сергей Ковалев (Россия)

5. Роман Гонсалес (Никарагуа)

Напомним, в ночь на 27 ноября Ломаченко защитил свой титул чемпиона мира в Лас-Вегасе, когда досрочно одолел непобедимого претендента из Ямайки Николаса Уолтерса.

Ранее украинский боксер сообщил, что в марте 2017 года состоится его реванш против Орландо Салидо.

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Отметим, что нокаут от Ломаченко в бою против пуэрториканца Мартинеса был признан лучшим в 2016-м году по версии ESPN.

По материалам: XSport.ua
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Тэги Ломаченко бокс НВО
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