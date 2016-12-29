Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров по версии HBO

Украинец также стал боксером года по версии Fight News.
Стоит акцентировать внимание на том, что в рейтинге от НВО украинцу удалось обойти Геннадия Головкина, Андрэ Уорда и многих других.
Топ-5 боксеров мира от HBO:
1. Василий Ломаченко (Украина)
2. Геннадий Головкин (Казахстан)
3. Андрэ Уорд (США)
3. Сергей Ковалев (Россия)
5. Роман Гонсалес (Никарагуа)
Напомним, в ночь на 27 ноября Ломаченко защитил свой титул чемпиона мира в Лас-Вегасе, когда досрочно одолел непобедимого претендента из Ямайки Николаса Уолтерса.
Ранее украинский боксер сообщил, что в марте 2017 года состоится его реванш против Орландо Салидо.
Отметим, что нокаут от Ломаченко в бою против пуэрториканца Мартинеса был признан лучшим в 2016-м году по версии ESPN.XSport.ua