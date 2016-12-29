Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров по версии HBO

Украинец также стал боксером года по версии Fight News.

На счету Ломаченко 7 побед, 5 из которых нокаутом lomachenko.com

Украинский чемпион мира по версии WBO(7-1, 5 КО) был признан лучшим боксером мира по версии Fight News и HBO.

Стоит акцентировать внимание на том, что в рейтинге от НВО украинцу удалось обойти Геннадия Головкина, Андрэ Уорда и многих других.

Топ-5 боксеров мира от HBO:

1. Василий Ломаченко (Украина)

2. Геннадий Головкин (Казахстан)

3. Андрэ Уорд (США)

3. Сергей Ковалев (Россия)

5. Роман Гонсалес (Никарагуа)

Напомним, в ночь на 27 ноября Ломаченко защитил свой титул чемпиона мира в Лас-Вегасе, когда досрочно одолел непобедимого претендента из Ямайки Николаса Уолтерса.

Ранее украинский боксер сообщил, что в марте 2017 года состоится его реванш против Орландо Салидо.

Отметим, что нокаут от Ломаченко в бою против пуэрториканца Мартинеса был признан лучшим в 2016-м году по версии ESPN.