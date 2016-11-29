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Ломаченко вошел в топ-20 боксеров мира – BoxRec

29 ноября в 13:03

Портал BoxRec опубликовал независимый компьютерный рейтинг боксеров, в который попал и Василий Ломаченко.

 

Ломаченко
Ломаченко - Чемпион мира WBO в полулегком весе
facebook.com/VasylLomachenko
Украинский боксер Василий Ломаченко вошел топ-20 лучших боксеров мира, закрепившись на 18-й строчке рейтинга.

Это стало возможным после триумфальной победы украинца над ямайским боксером Николасом Уолтерсом, который перед восьмым раундом отказался продолжать бой.

Отметим, что этот рейтинг составлен вне зависимости от весовой категории. Что касается второго полулегкого веса, то Ломаченко здесь единоличный лидер. Чемпион мира WBO в этом весе обошел Джейсона Сосу, Джезрила Корралеса и Франсиско Варгаса.

Интересно, что из рейтинга исключен Владимир Кличко, не выходивший на ринг с ноября прошлого года, зато в топ-3 вошли чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик и Виктор Постол.

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Напомним, вчера Ломаченко сообщил о том, что намерен провести 3-4 боя в 2017-м году.

По материалам: boxrec.com
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Тэги бокс Ломаченко Украина
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