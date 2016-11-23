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Ломаченко считает, что у него "нет права на ошибку" в поединке с Уолтерсом

23 ноября в 00:25

Украинский боксер хочет оправдать надежды промоутера Боба Арума.

Ломаченко
Ломаченко ждет сложных первых раундов против Уолтерса
BoxingScene
Василий Ломаченко, которому 26 ноября предстоит провести защиту своего титула WBO в поединке против Николаса Уолтерса, подчеркнул, что обязан одержать победу, чтобы подтвердить всю похвалу в свой адрес.

Ранее глава компании Top Rank Боб Арум назвал украинца "лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории".

"Это очень важный бой для меня. Многие люди считают, что Уолтерс - лучший боксер в нашем дивизионе. Это послужит для меня большой мотивацией и приносит мне много дополнительной работы на тренировках. Я должен доказать слова Боба Арума и доказать ему, что он прав, когда верит в меня. У меня нет права на ошибку. Я должен быть сконцентрированным и мотивированным, чтобы доказать всем, что Арум прав", - сказал Ломаченко.

"Уолтерс панчер и очень хороший боксер, поэтому для меня очень важно показать все свои наилучшие качества. Я думаю, мне будет очень трудно первые четыре раунда, после этого я попытаюсь взять поединок под свой контроль".

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Напомним, букмекеры считают Василия Ломаченко фаворитом предстоящего поединка.

По материалам: XSport.ua
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Тэги Ломаченко бокс бой Арум Уолтерс
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