Ломаченко считает, что у него "нет права на ошибку" в поединке с Уолтерсом

Украинский боксер хочет оправдать надежды промоутера Боба Арума.

Ломаченко ждет сложных первых раундов против Уолтерса BoxingScene

Василий Ломаченко, которому 26 ноябряв поединке против Николаса Уолтерса, подчеркнул, что обязан одержать победу, чтобы подтвердить всю похвалу в свой адрес.

Ранее глава компании Top Rank Боб Арум назвал украинца "лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории".

"Это очень важный бой для меня. Многие люди считают, что Уолтерс - лучший боксер в нашем дивизионе. Это послужит для меня большой мотивацией и приносит мне много дополнительной работы на тренировках. Я должен доказать слова Боба Арума и доказать ему, что он прав, когда верит в меня. У меня нет права на ошибку. Я должен быть сконцентрированным и мотивированным, чтобы доказать всем, что Арум прав", - сказал Ломаченко.

"Уолтерс панчер и очень хороший боксер, поэтому для меня очень важно показать все свои наилучшие качества. Я думаю, мне будет очень трудно первые четыре раунда, после этого я попытаюсь взять поединок под свой контроль".

Напомним, букмекеры считают Василия Ломаченко фаворитом предстоящего поединка.