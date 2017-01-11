Ломаченко проведет следующий бой в середине апреля

Александр Гвоздик будет драться в андеркарте.
"Арум сказал, что у него запланировано 15 апреля на НВО: Ломаченко – главное событие вечера, а Гвоздик выступит в андеркарте. Возможно, поединки пройдут в новом MGM National Harbor в Мэриленде", - сказал Рафаэль.
Василий Ломаченко в прошлом году провел два поединка. В июне украинец нокаутировал в пятом раунде Романа Мартинеса, а в ноябре защитил свой титул чемпиона мира в Лас-Вегасе, когда досрочно одолел непобедимого претендента из Ямайки Николаса Уолтерса.
Следующий бой Ломаченко должен был проводить в марте нынешнего года против Орландо Салидо, однако мексиканец отказался от реванша с украинцем.
Отметим, что нокаут от Ломаченко в бою против пуэрториканца Мартинеса был признан лучшим в 2016-м году по версии ESPN.XSport.ua