Ломаченко проведет следующий бой в середине апреля

Александр Гвоздик будет драться в андеркарте.

Соперник украинца пока неизвестен lomachenko.com

Украинский чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO(7-1, 5 КО) проведет свой следующий поединок 15 апреля. Об этом в своем Twitter сообщил журналист ESPN Дэн Рафаэль.

"Арум сказал, что у него запланировано 15 апреля на НВО: Ломаченко – главное событие вечера, а Гвоздик выступит в андеркарте. Возможно, поединки пройдут в новом MGM National Harbor в Мэриленде", - сказал Рафаэль.

Василий Ломаченко в прошлом году провел два поединка. В июне украинец нокаутировал в пятом раунде Романа Мартинеса, а в ноябре защитил свой титул чемпиона мира в Лас-Вегасе, когда досрочно одолел непобедимого претендента из Ямайки Николаса Уолтерса.

Следующий бой Ломаченко должен был проводить в марте нынешнего года против Орландо Салидо, однако мексиканец отказался от реванша с украинцем.

Отметим, что нокаут от Ломаченко в бою против пуэрториканца Мартинеса был признан лучшим в 2016-м году по версии ESPN.