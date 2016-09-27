Ломаченко проведет бой с Уолтерсом

В ноябре украинец все-таки встретится с ямайским боксером.

Ломаченко все-таки встретится с Уолтерсом lomachenko.com

весовой категории 59 кг Василий Ломаченко свой следующий бой проведет против ямайского боксера Николаса Уолтерса (26-0-1).

Чемпион мира по версии WBO в

Как сообщает авторитетный американский журналист ESPN Дэн Рафаэль со ссылкой на промоутерскую компанию Ломаченко Top Rank, контракт на бой уже подписан. Поединок состоится 26 ноября в Лас-Вегасе. На кону будет стоять пояс, которым владеет украинец.

Напомним, ранее возможным соперником Ломаченко назывался Орландо Салидо. Также промоутер Василия Боб Арум заявлял, что украинец может встретиться с панамцем Хесреелом Корралесом. Однако в итоге удалось достичь договоренности о бое с Уолтерсом. Смотрите фото: Ломаченко - Мартинес: лучшие фото поединка

Весной этого года команды Ломаченко и Уолтерса уже пытались уладить детали боя, однако тогда ямаец затребовал слишком высокую сумму гонорара, после чего команда украинца переключилась на Романа Мартинеса. Пуэрториканца Ломаченко нокаутировал и стал чемпионом мира в двух весовых категориях. Позже украинский боксер освободил титул в весе 57 кг.