Ломаченко проведет 3-4 боя в 2017-м году

Украинский боксер намерен побороться за очередной чемпионский пояс в следующем году.

Ломаченко выйдет на ринг через несколько месяцев BoxingScene

Чемпион мира WBO во втором полулегком весе(7-1, 5 КО) готов побороться за очередной титул и в следующем году появится на ринге несколько раз.

Украинец отметил, что его интересуют соперники с чемпионскими поясами:

"Прежде всего, я хочу драться с кем-то, у кого есть титул чемпиона. Вероятно, это может быть Франсиско Варгас, у которого есть пояс WBC. Возможно, это будет чемпион IBF или WBA".

Менеджер Эгис Климас, который ведет дела Ломаченко, рассказал о планах на следующий год:

"Боб Арум сказал мне, что в следующем году хочет организовать для Василия минимум три боя, а может и четыре. Все будет зависить от имен соперников. Мы планируем первый бой на конец марта или апрель".

Напомним, в ночь на 27 ноября Ломаченко защитил свой титул чемпиона мира в Лас-Вегасе, когда досрочно одолел непобедимого претендента из Ямайки Николаса Уолтерса.