Ломаченко намерен встретиться с Гарсией и Пакьяо – менеджер

Украинец выделил двоих боксеров.
"Ломаченко сказал мне, что однажды хотел бы встретиться с Майки Гарсией. Что касается Пакьяо, то я не думаю, что он сейчас согласится перейти в легкий вес. Но если Пакьяо сделает это, то пусть свяжется со мной. И я не шучу", - цитирует Климаса BoxingScene.
Отметим, что в ноябре прошлого года Пакьяо вернулся на ринг и провел поединок против американца Джесси Варгаса, в котором филиппинец одержал уверенную победу и отобрал чемпионский пояс WBО в полусреднем весе (до 66,7 кг).
Напомним, свой следующий бой Василий Ломаченко проведет 8 апреля на арене MGM National Harbor в Мэриленде, США против Джейсона Сосы. В ближайшем будущем украинец планирует перейти в легкий вес.
Ранее Ломаченко начал подготовку к бою против Сосы.BoxingScene