Ломаченко и Корралес встретятся 8 или 15 апреля – промоутер

Весной украинец снова выйдет на ринг.

Следующий бой Ломаченко проведет в апреле BoxingScene

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум подтвердил, что чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO(7-1, 5 КО) в своем следующем бою может провести унификацию титулов с чемпионом WBA Хесрилом Корралесом (21-1, 9 КО)

"Ломаченко будет драться 8-го или 15-го апреля. Мы еще не завершили переговоры с оппонентом, но, скорее всего, это будет объединительный поединок с Корралесом", - цитирует Арума BoxingScene.

Василий Ломаченко в прошлом году провел два поединка. В июне украинец нокаутировал в пятом раунде Романа Мартинеса, а в ноябре защитил свой титул чемпиона мира в Лас-Вегасе, когда досрочно одолел непобедимого претендента из Ямайки Николаса Уолтерса.

Следующий бой Ломаченко должен был проводить в марте нынешнего года против Орландо Салидо, однако мексиканец отказался от реванша с украинцем.

Корралес в последний раз боксировал 31 декабря, когда разделенным решением одолел японца Такаши Учияму.

Отметим, что нокаут от Ломаченко в бою против пуэрториканца Мартинеса был признан лучшим в 2016-м году по версии ESPN.