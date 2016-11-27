Ломаченко досрочно победил Уолтерса и остался чемпионом мира

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Соперник не смог продолжить поединок после седьмого раунда.

Ломаченко добыл уверенную победу facebook.com/VasylLomachenko

В Лас-Вегасе состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок. Украинец одержал уверенную победу и сумел защитить свой пояс.

Уже в концовке первого раунда Ломаченко нанес несколько мощных комбинаций, после чего преимущество оставалось за украинцем, который контролировал центр ринга и постепенно пробивал защиту оппонента. Уолтерс со временем начал использовать апперкот, но сила ударов претендента не стала проблемой для чемпиона.

В седьмом раунде Ломаченко владел уже подавляющим преимуществом и регулярно прижимал претендента к канатам. В перерыве перед восьмым раундом Уолтерс сообщил рефери, что продолжать бой не будет, что означало победу украинца техническим нокаутом.

Напомним, ранее сообщалось, что Ломаченко получит за выход на ринг один миллион долларов, тогда как его оппонент заработает всего 300 тысяч долларов.

Таким образом, в активе Ломаченко уже семь побед, из которых 5 - нокаутом, при одном поражении. Уолтерс в противостоянии с украинцем потерпел первую неудачу в карьере.