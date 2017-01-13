Ломаченко будет в "Зале славы" бокса - Мейвезер

Знаменитый американский боксер высоко оценил потенциал украинца.
"Теренс Кроуфорд - потрясающий боец. Василий Ломаченко - потрясающий боец. Думаю ли я, что они будут в "Зале славы"? Абсолютно", - сказал Мейвезер.
Василий Ломаченко в прошлом году провел два поединка. В июне украинец нокаутировал в пятом раунде Романа Мартинеса, а в ноябре защитил титул чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO в Лас-Вегасе, когда досрочно одолел непобедимого претендента из Ямайки Николаса Уолтерса.
Отметим, что нокаут от Ломаченко в бою против пуэрториканца Мартинеса был признан лучшим в 2016-м году по версии ESPN.XSport.ua