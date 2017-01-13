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Ломаченко будет в "Зале славы" бокса - Мейвезер

13 января в 16:17

Знаменитый американский боксер высоко оценил потенциал украинца.

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Мейвезер верит в Ломаченко
pulse.ng
Непобедимый американский экс-боксер Флойд Мейвезер-младший заявил, что видит своего соотечественника Теренса Кроуфорда (30-0, 21 КО) и украинца Василия Ломаченко (7-1, 5 КО) в "Зале славы" бокса в будущем.

"Теренс Кроуфорд - потрясающий боец. Василий Ломаченко - потрясающий боец. Думаю ли я, что они будут в "Зале славы"? Абсолютно", - сказал Мейвезер.

Василий Ломаченко в прошлом году провел два поединка. В июне украинец нокаутировал в пятом раунде Романа Мартинеса, а в ноябре защитил титул чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO в Лас-Вегасе, когда досрочно одолел непобедимого претендента из Ямайки Николаса Уолтерса.

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Отметим, что нокаут от Ломаченко в бою против пуэрториканца Мартинеса был признан лучшим в 2016-м году по версии ESPN.

По материалам: XSport.ua
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Тэги Ломаченко Мейвезер бокс Кроуфорд
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