Лобановский вошел в топ-10 тренеров, повлиявших на развитие футбола

Украинский специалист считается одним из тех, кто изменил игру.
Стоит отметить, что Лобановский тренировал киевское "Динамо", "Днепр", а также сборные СССР и Украины. На его счету восемь титулов чемпиона СССР, пять чемпионств в Украине, а также два Кубка обладателей кубков и один Суперкубок Европы вместе с "Динамо".
В список также вошли Браян Клаф ("Ноттингем Форест"), Йохан Кройф ("Аякс", "Барселона"), Висенте дель Боске ("Реал", сборная Испании), Алекс Фергюсон (МЮ), Эленио Эррера ("Барселона", "Атлетико", "Интер", "Рома"), Удо Латтек (ФРН, "Бавария", "Барселона"), Ринус Михелс ("Аякс", "Барселона", сборная Нидерландов), Жозе Моуринью ("Порту", "Челси", "Реал", "Интер", МЮ) и Арриго Сакки ("Милан", сборная Италии, "Атлетико").
Напомним, ранее "Динамо" Лобановского было включено в рейтинг лучших команд всех времен.uefa.com