Лига Европы: "Заря" сыграла вничью с "Фейенордом"

Луганчане провели в большинстве весь второй тайм, но взять три очка не сумели.

"Заря" второй раз в ЛЕ сыграла вничью twitter.com/ADSportwereld

Луганская "Заря" провела четвертый матч группового этапа Лиги Европы. В Одессе луганчане принимали "Фейенорд" и сыграли вничью.

"Заря" начала первый тайм активней соперника, но пропустила после первой же серьезной атаки гостей - Йоргенсен забил головой после навеса Куйта. Отыграться хозяевам удалось уже под конец тайма, а заодно и заработать красную карточку для соперника. Боттегин сперва сфолил в центре поля, а через минуту сыграл рукой в своей штрафной после удара Караваева. Форстер с "точки" не сумел переиграть голкипера, но успел на добивание - 1:1.

Второй тайм прошел под диктовку "Зари", тогда как гости в меньшинстве сосредоточились на контратаках. Хозяева сумели один раз поразить ворота Джонса, но гол был отменен. Кулач сыграл на добивании после удара Караваева в штангу, но офсайд арбитры увидели у Любеновича - еще до того, как мяч попал к Караваеву. Кулач имел еще один шанс, но, оказавшись перед воротами, под давлением защитника не сумел попасть в створ.

"Заря" - "Фейенорд" - 1:1

Голы: Форстер, 44 – Йоргенсен, 15

"Заря": Шевченко, Опанасенко (Каменюка, 30), Форстер, Соболь, Караваев, Харатин, Гречишкин, Чайковский, Петряк, Любенович (Паулиньо, 63), Бонавентуре (Кулач, 54)

"Фейенорд": Джонс, Карсдорп, Боттегин, ван дер Хайден, Конголо, Куйт (Гюлден, 70), Тапиа, Вейинович, Тоорнстра (Ньюкооп, 81), Йоргенсен (Нелом, 46), Элиа

Предупреждения: Вейинович, Боттегин, Гюлден, Тапиа

Удаление: Боттегин, 43

Таким образом, "Заря" после четырех туров набрала 2 очка, а у "Фейенорда" стало 7 очков. В другом матче группы "Фенербахче" обыграл "МЮ" (2:1) и также набрал 7 очков. У "Манчестера" - 6 очков.