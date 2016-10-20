Лига Европы: "Заря" минимально уступила "Фейенорду" на выезде

Луганчане остались на последнем месте в своей группе.
В первом тайме команды поочередно владели мячом, но острые моменты чаще всего возникали у ворот украинцев. На старте встречи Шевченко дважды спасал ворота луганчан после ударов Йоргенсена, а несколько раз хозяевам поля не хватало точности. При этом у подопечных Вернидуба практически ничего не получалось в атаке.
После перерыва в составе "Зари" на поле появился Любенович, но заметных улучшений в атаке не последовало. При этом хозяева сумели забить - Сиваков потерял мяч в своей штрафной в пользу Башачикоглу, после чего последовал прострел в центр на Йоргенсена, а тот ударом в касание отправил мяч в сетку ворот. До конца встречи луганчане регулярно владели мячом, но до острых моментов дело чаще всего не доходило.
Таким образом, "Заря" остается главным аутсайдером своей группы, имея в своем активе лишь одно очко.
"Фейенорд" - "Заря" - 1:0
Гол: Йоргенсен, 55
"Фейенорд": Джонс, Карсдорп, Ван дер Хейден, Боттегин, Конголо, Эль-Ахмади, Вильена, Тапиа, Торнстра, Йоргенсен (Крамер, 81), Башачикоглу
"Заря": Шевченко, Каменюка, Сиваков, Форстер, Соболь, Гречишкин, Гордиенко (Харатин, 66), Караваев, Липартия, Петряк (Паулиньо, 58), Кулач (Любенович, 46)
Предупреждения: Липартия, Каменюка
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