Лига Европы: "Шахтер" забил "Генту" пять мячей

"Горняки" продлили свою победную серию во втором по значимости клубном турнире Европы.

Феррейра забил один из голов ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы на "Арене Львов" разгромил бельгийский "Гент". "Горняки" пять раз расписались в воротах соперника.

"Шахтер" в первом тайме дважды сумел поразить ворота соперника. Уже на 12-й минуте Коваленко воспользовался подарком от голкипера "Гента" Ринне и метров с сорока отправил мяч в пустые ворота. А на 30-й минуте Феррейра удвоил преимущество "горняков", переиграв голкипера после паса Марлоса. Третий мяч "Шахтера" мог забивать вышедший вместо получившего травму Коваленко Дентиньо, но попал в штангу. При этом хозяева далеко не лучшим образом играли в обороне - "Гент" имел шансы, чтобы забить, но не воспользовался ими.

Не успел начаться второй тайм, как "Шахтер" забил третий мяч. Комбинация с участием Марлоса, Дентиньо и Бернарда завершилась ударом последнего в пустые ворота. Но на этом "горняки" не остановились - Тайсон забил первым же касанием после выхода на замену, а Малышев завершил атаку "Шахтера" после паса Марлоса. Мог отличиться и сам Марлос, но закрутил мяч в штангу.

"Шахтер" - "Гент" - 5:0

Голы: Коваленко, 12, Феррейра, 30, Бернард, 46, Тайсон, 75, Малышев, 85

"Шахтер": Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Малышев, Марлос, Коваленко (Дентиньо, 38), Бернард (Тайсон, 74), Феррейра (Эдуардо, 81)

"Гент": Ринне, Митрович, Гиршон, Фокет, Сайеф, Нету, ван дер Брюгген (Ибрахим, 65), Асаре, Саймон, Пербе (Кулибали 46), Миличевич (Деягаре, 73)

Предупреждения: Эдуардо - Асаре

Таким образом, "Шахтер" набрал 9 очков в трех стартовых матчах группового этапа и уверенно возглавляет свою группу, опережая ближайшего преследователя на 5 очков.