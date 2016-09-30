Лига Европы: результаты матчей 29 сентября

"Шальке" Коноплянки одержал вторую победу, "Зенит" Луческу разгромил АЗ, а "Интер" проиграл в Чехии.
"Шальке" дома обыграл "Зальцбург", а украинец Евгений Коноплянка вышел на поле на 67-й минуте, но не запомнился полезными действиями. Миланский "Интер" уступил "Спарте" на выезде и остается на последнем месте в группе. "Фенербахче" на своем поле одолел "Фейенорд", в результате чего "Заря" разместилась на четвертой строчке.
Соперники "Шахтера" по группе "Гент" и "Коньяспор" провели встречу в Бельгии, где победили хозяева поля.
Группа А
"Фенербахче" - "Фейенорд" - 1:0
"Манчестер Юнайтед" - "Заря" - 1:0
Положение команд: "Фенербахче" - 4 очка, "Фейенорд" - 3, МЮ - 3, "Заря" - 1
Группа В
"Астана" - "Янг Бойз" - 0:0
"Олимпиакос" - АПОЭЛ - 0:1
Положение команд: АПОЭЛ - 6 очков, "Олимпиакос" - 3, "Янг Бойз" - 1, "Астана" - 1
Группа С
"Сент-Этьенн" - "Андерлехт" - 1:1
"Габала" - "Майнц" - 2:3
Положение команд: "Майнц" - 4 очка, "Андерлехт" - 4, "Сент-Этьенн" - 2, "Габала" - 0
Группа D
"Зенит" - АЗ - 5:0
"Дандолк" - "Маккаби" Т-А - 1:0
Положение команд: "Зенит" - 6 очков, "Дандолк" - 4, АЗ - 1, "Маккаби" Т-А - 0
Группа Е
"Аустрия" - "Виктория" - 0:0
"Рома" - "Астра" - 4:0
Положение команд: "Рома" - 4 очка, "Аустрия" - 4, "Виктория" - 2, "Астра" - 0
Группа F
"Генк" - "Сассуоло" - 3:1
"Атлетик" - "Рапид" - 1:0
Положение команд: "Атлетик" - 3 очка, "Генк" - 3, "Рапид" - 3 "Сассуоло" - 3
Группа G
"Аякс" - "Стандард" - 1:0
"Сельта" - "Панатинаикос" - 2:0
Положение команд: "Аякс" - 6 очков, "Сельта" - 4, "Стандард" - 1, "Панатинаикос" - 0
Группа H
"Гент" - "Коньяспор" - 2:0
Положение команд: "Шахтер" - 6 очков, "Гент" - 4, "Брага" - 1, "Коньяспор" - 0
Группа I
"Шальке" - "Зальцбург" - 3:1
"Краснодар" - "Ницца" - 5:2
Положение команд: "Краснодар" - 6 очков, "Шальке" - 6, "Зальцбург" - 0, "Ницца" - 0
Группа J
"Фиорентина" - "Карабах" - 5:1
"Слован" - ПАОК - 1:2
Положение команд: "Фиорентина" - 4 очка, ПАОК - 4, "Слован" - 1, "Карабах" - 1
Группа К
"Спарта" - "Интер" - 3:1
"Хапоэль" - "Саутгемптон" - 0:0
Положение команд: "Хапоэль" - 4 очка, "Саутгемптон" - 4, "Спарта" - 3, "Интер" - 0
Группа L
"Стяуа" - "Вильярреал" - 1:1
"Цюрих" - "Османлыспор" - 2:1
Положение команд: "Вильярреал" - 4 очка, "Цюрих" - 3, "Османлыспор" - 3, "Стяуа" - 1
Матчи третьего тура будут сыграны 20-го октября.ZN.UA