Лига Европы: результаты матчей 29 сентября

"Шальке" Коноплянки одержал вторую победу, "Зенит" Луческу разгромил АЗ, а "Интер" проиграл в Чехии.

Коноплянка принял участие в победе "Шальке" uefa.com

29 сентября состоялись матчи второго тура группового этапа Лиги Европы, в двух из которых приняли участие украинские клубы - "Шахтер" обыграл "Брагу", а "Заря" уступила "Манчестер Юнайтед" на выезде.

"Шальке" дома обыграл "Зальцбург", а украинец Евгений Коноплянка вышел на поле на 67-й минуте, но не запомнился полезными действиями. Миланский "Интер" уступил "Спарте" на выезде и остается на последнем месте в группе. "Фенербахче" на своем поле одолел "Фейенорд", в результате чего "Заря" разместилась на четвертой строчке.

Соперники "Шахтера" по группе "Гент" и "Коньяспор" провели встречу в Бельгии, где победили хозяева поля.

Группа А

"Фенербахче" - "Фейенорд" - 1:0

"Манчестер Юнайтед" - "Заря" - 1:0

Положение команд: "Фенербахче" - 4 очка, "Фейенорд" - 3, МЮ - 3, "Заря" - 1

Группа В

"Астана" - "Янг Бойз" - 0:0

"Олимпиакос" - АПОЭЛ - 0:1

Положение команд: АПОЭЛ - 6 очков, "Олимпиакос" - 3, "Янг Бойз" - 1, "Астана" - 1

Группа С

"Сент-Этьенн" - "Андерлехт" - 1:1

"Габала" - "Майнц" - 2:3

Положение команд: "Майнц" - 4 очка, "Андерлехт" - 4, "Сент-Этьенн" - 2, "Габала" - 0

Группа D

"Зенит" - АЗ - 5:0

"Дандолк" - "Маккаби" Т-А - 1:0

Положение команд: "Зенит" - 6 очков, "Дандолк" - 4, АЗ - 1, "Маккаби" Т-А - 0

Группа Е

"Аустрия" - "Виктория" - 0:0

"Рома" - "Астра" - 4:0

Положение команд: "Рома" - 4 очка, "Аустрия" - 4, "Виктория" - 2, "Астра" - 0

Группа F

"Генк" - "Сассуоло" - 3:1

"Атлетик" - "Рапид" - 1:0

Положение команд: "Атлетик" - 3 очка, "Генк" - 3, "Рапид" - 3 "Сассуоло" - 3

Группа G

"Аякс" - "Стандард" - 1:0

"Сельта" - "Панатинаикос" - 2:0

Положение команд: "Аякс" - 6 очков, "Сельта" - 4, "Стандард" - 1, "Панатинаикос" - 0

Группа H

"Гент" - "Коньяспор" - 2:0

"Шахтер" - "Брага" - 2:0

Положение команд: "Шахтер" - 6 очков, "Гент" - 4, "Брага" - 1, "Коньяспор" - 0

Группа I

"Шальке" - "Зальцбург" - 3:1

"Краснодар" - "Ницца" - 5:2

Положение команд: "Краснодар" - 6 очков, "Шальке" - 6, "Зальцбург" - 0, "Ницца" - 0

Группа J

"Фиорентина" - "Карабах" - 5:1

"Слован" - ПАОК - 1:2

Положение команд: "Фиорентина" - 4 очка, ПАОК - 4, "Слован" - 1, "Карабах" - 1

Группа К

"Спарта" - "Интер" - 3:1

"Хапоэль" - "Саутгемптон" - 0:0

Положение команд: "Хапоэль" - 4 очка, "Саутгемптон" - 4, "Спарта" - 3, "Интер" - 0

Группа L

"Стяуа" - "Вильярреал" - 1:1

"Цюрих" - "Османлыспор" - 2:1

Положение команд: "Вильярреал" - 4 очка, "Цюрих" - 3, "Османлыспор" - 3, "Стяуа" - 1

Матчи третьего тура будут сыграны 20-го октября.