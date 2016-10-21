Лига Европы: результаты матчей 20 октября

Коноплянка принес победу "Шальке", МЮ разгромил "Фенербахче", "Рома" и "Аустрия" забили шесть голов.

"Рома" не смогла обыграть "Аустрию" twitter.com

20 октября состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы, в двух из которых приняли участие украинские клубы - "Шахтер" разгромил "Гент", а "Заря" уступила "Фейенорду" на выезде.

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка забил свой первый мяч за "Шальке" и принес победу команде в поединке с "Краснодаром".

Группа А

"Фейенорд" - "Заря" - 1:0

МЮ - "Фенербахче" - 4:1

Положение команд: МЮ - 6 очков, "Фейенорд" - 6, "Фенербахче" - 4, "Заря" - 1

Группа В

"Олимпиакос" - "Астана" - 4:1

"Янг Бойз" - АПОЭЛ - 3:1

Положение команд: "Олимпиакос" - 6 очков, АПОЭЛ - 6, "Янг Бойз" - 4, "Астана" - 1

Группа С

"Майнц" - "Андерлехт" - 1:1

"Сент-Этьенн" - "Габала" - 1:0

Положение команд: "Андерлехт" - 5 очков, "Майнц" - 5, "Сент-Этьенн" - 5, "Габала" - 0

Группа D

АЗ - "Маккаби" Т-А - 1:2

"Дандолк" - "Зенит" - 1:2

Положение команд: "Зенит" - 9 очков, "Дандолк" - 4, "Маккаби" Т-А - 3, АЗ - 1

Группа Е

"Рома" - "Аустрия" - 3:3

"Виктория" - "Астра" - 1:2

Положение команд: "Рома" - 5 очков, "Аустрия" - 5, "Астра" - 3, "Виктория" - 2

Группа F

"Генк" - "Атлетик" - 2:0

"Рапид" - "Сассуоло" - 1:1

Положение команд: "Генк" - 6 очков, "Сауссуоло" - 4, "Рапид" - 4, "Атлетик" - 3

Группа G

"Сельта" - "Аякс" - 2:2

"Стандард" - "Панатинаикос" - 2:2

Положение команд: "Аякс" - 7 очков, "Сельта" - 5, "Стандард" - 2, "Панатинаикос" - 1

Группа H

"Коньяспор" - "Брага" - 1:1

"Шахтер" - "Гент" - 5:0

Положение команд: "Шахтер" - 9 очков, "Гент" - 4, "Брага" - 2, "Коньяспор" - 1

Группа I

"Краснодар" - "Шальке" - 0:1

"Зальцбург" - "Ницца" - 0:1

Положение команд: "Шальке" - 9 очков, "Краснодар" - 6, "Ницца" - 3, "Зальцбург" - 0

Группа J

"Карабах" - ПАОК - 2:0

"Слован" - "Фиорентина" - 1:3

Положение команд: "Фиорентина" - 7 очков, ПАОК - 4, "Карабах" - 4, "Слован" - 1

Группа К

"Хапоэль" Б-Ш - "Спарта" - 0:1

"Интер" - "Саутгемптон" - 1:0

Положение команд: "Спарта" - 6 очков, "Саутгемптон" - 4, "Хапоэль" Б-Ш - 4, "Интер" - 3

Группа L

"Османлыспор" - "Вильярреал" - 2:2

"Стяуа" - "Цюрих" - 1:1

Положение команд: "Вильярреал" - 5 очков, "Османлыспор" - 4, "Цюрих" - 4, "Стяуа" - 2