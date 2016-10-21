Лига Европы: результаты матчей 20 октября

Коноплянка принес победу "Шальке", МЮ разгромил "Фенербахче", "Рома" и "Аустрия" забили шесть голов.
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка забил свой первый мяч за "Шальке" и принес победу команде в поединке с "Краснодаром".
Группа А
МЮ - "Фенербахче" - 4:1
Положение команд: МЮ - 6 очков, "Фейенорд" - 6, "Фенербахче" - 4, "Заря" - 1
Группа В
"Олимпиакос" - "Астана" - 4:1
"Янг Бойз" - АПОЭЛ - 3:1
Положение команд: "Олимпиакос" - 6 очков, АПОЭЛ - 6, "Янг Бойз" - 4, "Астана" - 1
Группа С
"Майнц" - "Андерлехт" - 1:1
"Сент-Этьенн" - "Габала" - 1:0
Положение команд: "Андерлехт" - 5 очков, "Майнц" - 5, "Сент-Этьенн" - 5, "Габала" - 0
Группа D
АЗ - "Маккаби" Т-А - 1:2
"Дандолк" - "Зенит" - 1:2
Положение команд: "Зенит" - 9 очков, "Дандолк" - 4, "Маккаби" Т-А - 3, АЗ - 1
Группа Е
"Рома" - "Аустрия" - 3:3
"Виктория" - "Астра" - 1:2
Положение команд: "Рома" - 5 очков, "Аустрия" - 5, "Астра" - 3, "Виктория" - 2
Группа F
"Генк" - "Атлетик" - 2:0
"Рапид" - "Сассуоло" - 1:1
Положение команд: "Генк" - 6 очков, "Сауссуоло" - 4, "Рапид" - 4, "Атлетик" - 3
Группа G
"Сельта" - "Аякс" - 2:2
"Стандард" - "Панатинаикос" - 2:2
Положение команд: "Аякс" - 7 очков, "Сельта" - 5, "Стандард" - 2, "Панатинаикос" - 1
Группа H
"Коньяспор" - "Брага" - 1:1
Положение команд: "Шахтер" - 9 очков, "Гент" - 4, "Брага" - 2, "Коньяспор" - 1
Группа I
"Краснодар" - "Шальке" - 0:1
"Зальцбург" - "Ницца" - 0:1
Положение команд: "Шальке" - 9 очков, "Краснодар" - 6, "Ницца" - 3, "Зальцбург" - 0
Группа J
"Карабах" - ПАОК - 2:0
"Слован" - "Фиорентина" - 1:3
Положение команд: "Фиорентина" - 7 очков, ПАОК - 4, "Карабах" - 4, "Слован" - 1
Группа К
"Хапоэль" Б-Ш - "Спарта" - 0:1
"Интер" - "Саутгемптон" - 1:0
Положение команд: "Спарта" - 6 очков, "Саутгемптон" - 4, "Хапоэль" Б-Ш - 4, "Интер" - 3
Группа L
"Османлыспор" - "Вильярреал" - 2:2
"Стяуа" - "Цюрих" - 1:1
Положение команд: "Вильярреал" - 5 очков, "Османлыспор" - 4, "Цюрих" - 4, "Стяуа" - 2ZN.UA