Лига Европы: букмекеры уверены в успехе "Шахтера" и не верят в "Зарю"

20 октября украинские клубы проведут матчи третьего тура группового этапа.

"Шахтер" сыграет с "Гентом" ФК Шахтер

В четверг, 20 октября, донецкий "Шахтер" и луганская "Заря" проведут очередные поединки Лиги Европы . "Шахтер" будет принимать "Гент", а "Заря" на выезде сыграет с "Фейенордом".

Букмекеры уверены в том, что "Шахтер" сумеет завершить свой поединок победой. На успех "горняков" можно поставить с коэффициентом 1,36, тогда как на ничью - 4,75, а на победу "Гента" - 8,50.

В то же время "Заря" является аутсайдером матча в Нидерландах. Коэффициент на победу "Фейенорда" - 1,57, на ничейный результат - 4,00, а на то, что подопечные Юрия Вернидуба возьмут три очка - 6,50.

Напомним, "Шахтер" стартовал в своей группе с двух побед в двух матчах, обыграв "Коньяспор" и "Брагу". А "Заря" сперва сыграла вничью с "Фенербахче", а затем минимально проиграла "МЮ".