Лига Европы: букмекеры уверены в победе "Шахтера" и сомневаются в успехе "Зари"

Украинские клубы продолжат свой путь в Лиге Европы.

"Шахтер" отправился в Бельгию в статусе фаворита ФК Шахтер

"Шахтер" и "Заря" завтра, 3 ноября, проведут матчи четвертого тура группового этапа Лиги Европы. "Горняки" на выезде сыграют с "Гентом", а луганчане будут принимать "Фейенорд".

Букмекеры уверены в том, что "Шахтеру" удастся одержать выездную победу в Бельгии. Коэффициент на победу "горняков" - 1,91, на то, что матч завершится вничью - 3,50, а на успех хозяев поля - 4,00.

Что касается матча "Заря" - "Фейенорд", то здесь букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Коэффициент на победу "Фейенорда" - 2,50, тогда как на "Зарю" - чуть выше (2,90). Ничья считается наименее вероятной - 3,20.

Напомним, в рамках третьего тура "Шахтер" разгромил "Гент" со счетом 5:0, а "Заря" на выезде проиграла "Фейенорду" со счетом 0:1.