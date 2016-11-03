Лига Европы: анонс, где смотреть матчи "Заря" - "Фейенорд", "Гент" - "Шахтер" 3 ноября

Украинские клубы продолжают выступление в Лиге Европы.

"Шахтер" может досрочно выйти из группы ФК Шахтер

Сегодня, 3 ноября, луганская "Заря" и донецкий "Шахтер" проведут матчи четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

"Заря" в Одессе будет принимать "Фейенорд", которому в предыдущем туре минимально уступила на выезде. Для луганчан этот матч является ключевым - поражение может лишить их даже теоретических шансов на выход в плей-офф. Да и ничья оставит "Заре" необходимость обыгрывать в заключительных турах "Фенербахче" и "МЮ".

Между матчами Лиги Европы "Заря" одержала две победы (над "Олимпиком" и "Звездой"), а "Фейенорд" дважды сыграл вничью, причем на своем поле (с "Аяксом" и "Херенвеном").

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб надеется, что его команда сыграет лучше, чем в первом матче с "Фейенордом": "Хотелось бы, чтобы ребята сыграли лучше в атаке. Также мы не должны допускать детских ошибок в защите. Я надеюсь, что завтра мы сыграем куда лучше, чем в Голландии".

"Заря" - "Фейенорд"

Четверг, 3 ноября, Одесса, стадион "Черноморец", 20.00

Трансляция - "Футбол 1"

Арбитр - Я. Кехлет (Дания)

Ориентировочные составы

"Заря": Шевченко, Каменюка, Сиваков, Форстер, Соболь, Гречишкин, Чайковский, Петряк, Караваев, Любенович, Бонавентуре

"Фейенорд": Джонс, Карсдорп, Ван дер Хейден, Боттегин, Конголо, Вейинович, Густафсон, Тапиа, Торнстра, Йоргенсен, Башачикоглу

"Шахтер" в Бельгии сыграет с "Гентом". В отличие от "Зари", "горняки" наоборот могут оформить досрочный выход в плей-офф Лиги Европы. Победа принесет "Шахтеру" гарантированное первое место в группе. Также досрочный выход из группы команде Паулу Фонсеке обеспечит ничья в Бельгии при ничейном результате в параллельном матче группы.

В третьем туре "Шахтер" разгромил "Гент" во Львове со счетом 5:0, но Фонсека не хочет вспоминать о той игре: "Я совсем не беру во внимание предыдущий матч и результат. "Гент" - хорошая, сильная команда, поэтому мы будем мотивированы".

"Шахтер" в Бельгии сыграет без травмированного Коваленко, которого наверняка заменит кто-то из бразильцев. Также не полетел на матч Селезнев.

"Гент" - "Шахтер"

Четверг, 3 ноября, Гент, "Гент Стэдиум", 22.05

Трансляция - ТРК "Украина", "Футбол 2"

Арбитр - А. Кульбаков (Беларусь)

Ориентировочные составы

"Гент": Тоелен, Гиршон, Митрович, Фокет, Сайеф, Нету, ван дер Брюгген, Асаре, Саймон, Кулибали, Миличевич.

"Шахтер": Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Марлос, Дентиньо, Бернард, Феррейра.

Напомним, букмекеры уверены в успехе "Шахтера" и сомневаются в том, что "Заре" удастся обыграть "Фейенорд".