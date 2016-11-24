Лига Европы: анонс, где смотреть матчи "Фенербахче" - "Заря", "Шахтер" - "Коньяспор"

Украинские клубы продолжают выступление в Лиге Европы.
Луганчане обязаны побеждать, иначе команда останется без еврокубковой весны. При этом преимуществом "Фенербахче" станут домашние трибуны, ведь именно на этом стадионе турки обыграли "Фейенорд" и "Манчестер Юнайтед".
В перерыве между поединками Лиги Европы команды провели по два матча на внутренней арене. "Фенербахче" добыл две победы, а "Заря" теряла очки - ничья с "Черноморцем" (0:0) и поражение от "Александрии" (1:2). Шансов на успех в предстоящем поединке однозначно больше у хозяев поля, которые набрали хорошую форму.
Что касается травм, то у "Зари" в лазарете только Артем Гордиенко, но в центре поля у Юрия Вернидуба достаточно футболистов. При этом "Фенербахче" из-за травм не помогут Джермейн Ленс и Грегори ван дер Виль.
"Фенербахче" - "Заря"
Четверг, 24 ноября, Стамбул, стадион "Шюкрю Сараджоглу", 18:00
Трансляция - "Футбол 1"
Арбитр - Х. Лехнер (Австрия)
Ориентировочные составы:
"Фенербахче": Демирел, Озбайраклы, Кьяер, Шкртел, Калдирим, Соуза, Нойштедтер, Потук, ван Перси, Шен, Соу
"Заря": А.Шевченко, Опанасенко, Сиваков, Форстер, Соболь, Гречишкин, Харатин, Липартия, Петряк, Караваев, Кулач
"Шахтер" уже гарантировал себе первое место в группе, поэтому результат в двух последних поединках не будет иметь никакого значения для донецкой команды. Велика вероятность, что Пауло Фонсека даст шанс резервистам, которые появляются на поле не так часто.
Ожидается появление в атаке молодого нападающего Борячука, а также капитана - хорвата Дарио Срны, который не сыграет с "Днепром" в Премьер-лиге из-за дисквалификации, поэтому должен получить игровое время против "Коньяспора".
Туркам необходимо только побеждать, если команда хочет оставить себе шансы на выход в следующую стадию, что может пойти только на пользу хозяевам поля, ведь "Шахтер" умеет действовать в контратакующей манере.
"Шахтер" - "Коньяспор"
Четверг, 24 ноября, Львов, стадион "Арена-Львов", 20:00
Трансляция - ТРК "Украина" и "Футбол 2"
Арбитр - К. Клэнси (Шотландия)
Ориентировочные составы:
"Шахтер": Н.Шевченко, Срна, Ордец, Кривцов, Исмаили, Малышев, Танковский, Бернард, Дентиньо, Марлос, Борячук
"Коньяспор": Кырынтылы, Актав, Туран, Бардакчы, Дуглас, Шахинер, Йонссон, Чамдалы, Хаджиахметович, Рангелов, Баич
Напомним, букмекеры прогнозируют победу "Шахтера" и поражение "Зари".ZN.UA