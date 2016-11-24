Лига Европы: анонс, где смотреть матчи "Фенербахче" - "Заря", "Шахтер" - "Коньяспор"

Украинские клубы продолжают выступление в Лиге Европы.

Луганчане обязаны побеждать ФК Заря

Сегодня, 24 ноября, луганская "Заря" ипроведут матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Луганчане обязаны побеждать, иначе команда останется без еврокубковой весны. При этом преимуществом "Фенербахче" станут домашние трибуны, ведь именно на этом стадионе турки обыграли "Фейенорд" и "Манчестер Юнайтед".

В перерыве между поединками Лиги Европы команды провели по два матча на внутренней арене. "Фенербахче" добыл две победы, а "Заря" теряла очки - ничья с "Черноморцем" (0:0) и поражение от "Александрии" (1:2). Шансов на успех в предстоящем поединке однозначно больше у хозяев поля, которые набрали хорошую форму.

Что касается травм, то у "Зари" в лазарете только Артем Гордиенко, но в центре поля у Юрия Вернидуба достаточно футболистов. При этом "Фенербахче" из-за травм не помогут Джермейн Ленс и Грегори ван дер Виль.

"Фенербахче" - "Заря"

Четверг, 24 ноября, Стамбул, стадион "Шюкрю Сараджоглу", 18:00

Трансляция - "Футбол 1"

Арбитр - Х. Лехнер (Австрия)

Ориентировочные составы:

"Фенербахче": Демирел, Озбайраклы, Кьяер, Шкртел, Калдирим, Соуза, Нойштедтер, Потук, ван Перси, Шен, Соу

"Заря": А.Шевченко, Опанасенко, Сиваков, Форстер, Соболь, Гречишкин, Харатин, Липартия, Петряк, Караваев, Кулач

"Шахтер" уже гарантировал себе первое место в группе, поэтому результат в двух последних поединках не будет иметь никакого значения для донецкой команды. Велика вероятность, что Пауло Фонсека даст шанс резервистам, которые появляются на поле не так часто.

Ожидается появление в атаке молодого нападающего Борячука, а также капитана - хорвата Дарио Срны, который не сыграет с "Днепром" в Премьер-лиге из-за дисквалификации, поэтому должен получить игровое время против "Коньяспора".

Туркам необходимо только побеждать, если команда хочет оставить себе шансы на выход в следующую стадию, что может пойти только на пользу хозяевам поля, ведь "Шахтер" умеет действовать в контратакующей манере.

"Шахтер" - "Коньяспор"

Четверг, 24 ноября, Львов, стадион "Арена-Львов", 20:00

Трансляция - ТРК "Украина" и "Футбол 2"

Арбитр - К. Клэнси (Шотландия)

Ориентировочные составы:

"Шахтер": Н.Шевченко, Срна, Ордец, Кривцов, Исмаили, Малышев, Танковский, Бернард, Дентиньо, Марлос, Борячук

"Коньяспор": Кырынтылы, Актав, Туран, Бардакчы, Дуглас, Шахинер, Йонссон, Чамдалы, Хаджиахметович, Рангелов, Баич

Напомним, букмекеры прогнозируют победу "Шахтера" и поражение "Зари".