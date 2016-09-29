Лига чемпионов: результаты всех матчей 28 сентября

"Бавария" уступила "Атлетико", а "Манчестер Сити" не сумел обыграть "Селтик".

"Атлетико" удалось справиться с "Баварией" uefa.com

28 сентября состоялись восемь матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В главном матче дня "Атлетико" с минимальным счетом одолел "Баварию" в Мадриде. ПСЖ и "Барселона" добыли волевые победы, "Ростов" удержал ничью с ПСВ, "Наполи" справился с "Бенфикой", а

Группа А

"Арсенал" - "Базель" - 2:0

Голы: Уолкотт, 7, 26

"Лудогорец" - ПСЖ - 1:3

Голы: Натаниэль, 15 - Матуиди, 41, Кавани, 55, 60

Положение команд: ПСЖ - 4 очка, "Арсенал" - 4, "Лудогорец" - 1, "Базель" - 1

Группа В

"Бешикташ" - "Динамо" - 1:1

Голы: Куарежма, 29 - Цыганков, 65

"Наполи" - "Бенфика" - 4:2

Голы: Хамшик, 20, Мертенс, 51, 57, Милик, 54 (пен) - Гедеш, 70, Сальвио, 86

Положение команд: "Наполи" - 6 очков, "Бешикташ" - 2, "Динамо" - 1, "Бенфика" - 1

Группа С

"Боруссия" М - "Барселона" - 1:2

Голы: Азар, 34 - Туран, 65, Пике, 73

"Селтик" - "Манчестер Сити" - 3:3

Голы: Дембеле, 3, 47, Стерлинг, 20 (в свои ворота) - Фернандиньо, 12, Стерлинг, 28, Нолито, 55

Положение команд: "Барселона" - 6 очков, "Манчестер Сити" - 4, "Селтик" - 1, "Боруссия" М - 0

Группа D

"Атлетико" - "Бавария" - 1:0

Гол: Карраско, 35

"Ростов" - ПСВ - 2:2

Голы: Полоз, 8, 37 - Преппер, 14, де Йонг, 45+2

Положение команд: "Атлетико" - 6 очков, "Бавария" - 3, ПСВ - 1, "Ростов" - 1

Напомним, 29 сентября свои матчи в Лиге Европы проведут донецкий "Шахтер" и луганская "Заря".