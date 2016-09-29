Лига чемпионов: результаты всех матчей 28 сентября

"Бавария" уступила "Атлетико", а "Манчестер Сити" не сумел обыграть "Селтик".
Группа А
"Арсенал" - "Базель" - 2:0
Голы: Уолкотт, 7, 26
"Лудогорец" - ПСЖ - 1:3
Голы: Натаниэль, 15 - Матуиди, 41, Кавани, 55, 60
Положение команд: ПСЖ - 4 очка, "Арсенал" - 4, "Лудогорец" - 1, "Базель" - 1
Группа В
"Бешикташ" - "Динамо" - 1:1
Голы: Куарежма, 29 - Цыганков, 65
"Наполи" - "Бенфика" - 4:2
Голы: Хамшик, 20, Мертенс, 51, 57, Милик, 54 (пен) - Гедеш, 70, Сальвио, 86
Положение команд: "Наполи" - 6 очков, "Бешикташ" - 2, "Динамо" - 1, "Бенфика" - 1
Группа С
"Боруссия" М - "Барселона" - 1:2
Голы: Азар, 34 - Туран, 65, Пике, 73
"Селтик" - "Манчестер Сити" - 3:3
Голы: Дембеле, 3, 47, Стерлинг, 20 (в свои ворота) - Фернандиньо, 12, Стерлинг, 28, Нолито, 55
Положение команд: "Барселона" - 6 очков, "Манчестер Сити" - 4, "Селтик" - 1, "Боруссия" М - 0
Группа D
"Атлетико" - "Бавария" - 1:0
Гол: Карраско, 35
"Ростов" - ПСВ - 2:2
Голы: Полоз, 8, 37 - Преппер, 14, де Йонг, 45+2
Положение команд: "Атлетико" - 6 очков, "Бавария" - 3, ПСВ - 1, "Ростов" - 1
Напомним, 29 сентября свои матчи в Лиге Европы проведут донецкий "Шахтер" и луганская "Заря".ZN.UA