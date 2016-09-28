Лига чемпионов: результаты всех матчей 27 сентября

"Боруссия" и "Реал" сыграли вничью, "Лестер минимально обыграл "Порту".
Группа E
ЦСКА - "Тоттенхэм" - 0:1
Гол: Сон, 71
"Монако" - "Байер" - 1:1
Голы: Глик, 90+4 - Чичарито, 74
Положение команд: "Монако" - 4 очка, "Тоттенхэм" - 3, "Байер" - 2, ЦСКА - 1
Группа F
"Боруссия" Д - "Реал" - 2:2
Голы: Обамеянг, 43, Шюррле, 87 – Роналду, 17, Варан, 68
"Спортинг" - "Легия" - 2:0
Голы: Руис, 28, Дост, 37
Положение команд: "Боруссия" - 4 очка, "Реал" - 4, "Спортинг" - 3, "Легия" - 0
Группа G
"Лестер" - "Порту" - 1:0
Гол: Слимани, 25
"Копенгаген" - "Брюгге" - 4:0
Голы: Денсвил, 53 (автогол), Дилани, 64, Сантандер, 69, М. Йоргенсен, 90+2
Положение команд: "Лестер" - 6 очков, "Копенгаген" - 4, "Порту" - 1, "Брюгге" - 0
Группа H
"Динамо" Загреб – "Ювентус" - 0:4
Голы: Пьянич, 24, Игуаин, 31, Дибала, 57, Семпер, 85 (автогол)
"Севилья" - "Лион" - 1:0
Гол: Бен Йеддер, 53
Положение команд: "Ювентус" - 4 очка, "Севилья" - 4, "Лион" - 3, "Динамо" - 0
Напомним, киевское "Динамо" свой матч второго тура против "Бешикташа" проведет 28 сентября.ZN.UA