Лига чемпионов: результаты всех матчей 23 ноября, положение команд

"Бешикташ" отыгрался после 0:3, "Манчестер Сити" сыграл вничью в Германии, а "Арсенал" и ПСЖ разошлись миром.

"Ман Сити" отыгрывался в Германии twitter.com/ChampionsLeague

23 ноября состоялись восемь матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. По их итогам определились еще два участника плей-офф.

Выход из группы после пятого тура себе обеспечили "Барселона" и "Манчестер Сити". Каталонцы обыграли "Селтик", а "горожанам" хватило ничьей в матче с менхенгладбахской "Боруссией".

В группе киевского "Динамо" "Бешикташ" сумел отыграться, проигрывая по ходу матча со счетом 0:3. "Ростов" сенсационно обыграл "Баварию", которая ранее уже обеспечила себе выход в плей-офф. А "Арсенал" и ПСЖ в результативном матче сыграли вничью.

Группа А

"Арсенал" - ПСЖ - 2:2

Голы: Жиру, 45+1 (с пенальти), Верратти, 60 (автогол) - Кавани, 18, Моура, 77

"Лудогорец" - "Базель" - 0:0

Группа В

"Бешикташ" - "Бенфика" - 3:3

Голы: Тосун, 58, Куарежма (82, с пенальти), Абубакар, 89 - Гедеш, 10, Семедо, 25, Фейса, 31

"Наполи" - "Динамо" - 0:0

Группа С

"Селтик" - "Барселона" - 0:2

Голы: Месси, 24, 55

"Боруссия" М - "Манчестер Сити" - 1:1

Голы: Раффаэль, 23 - Силва, 45+1

Группа D

"Атлетико" - ПСВ - 2:0

Голы: Гамейро, 55, Гризманн, 66

"Ростов" - "Бавария" - 3:2

Голы: Азмун, 44, Полоз, 50, Нобоа, 67 - Коста, 35, Бернат, 52 Читайте также: Лига чемпионов: определились десять участников плей-офф

Результаты матчей 22 ноября.