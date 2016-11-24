Лига чемпионов: результаты всех матчей 23 ноября, положение команд

"Бешикташ" отыгрался после 0:3, "Манчестер Сити" сыграл вничью в Германии, а "Арсенал" и ПСЖ разошлись миром.
Выход из группы после пятого тура себе обеспечили "Барселона" и "Манчестер Сити". Каталонцы обыграли "Селтик", а "горожанам" хватило ничьей в матче с менхенгладбахской "Боруссией".
В группе киевского "Динамо" "Бешикташ" сумел отыграться, проигрывая по ходу матча со счетом 0:3. "Ростов" сенсационно обыграл "Баварию", которая ранее уже обеспечила себе выход в плей-офф. А "Арсенал" и ПСЖ в результативном матче сыграли вничью.
Группа А
"Арсенал" - ПСЖ - 2:2
Голы: Жиру, 45+1 (с пенальти), Верратти, 60 (автогол) - Кавани, 18, Моура, 77
"Лудогорец" - "Базель" - 0:0
Группа В
"Бешикташ" - "Бенфика" - 3:3
Голы: Тосун, 58, Куарежма (82, с пенальти), Абубакар, 89 - Гедеш, 10, Семедо, 25, Фейса, 31
Группа С
"Селтик" - "Барселона" - 0:2
Голы: Месси, 24, 55
"Боруссия" М - "Манчестер Сити" - 1:1
Голы: Раффаэль, 23 - Силва, 45+1
Группа D
"Атлетико" - ПСВ - 2:0
Голы: Гамейро, 55, Гризманн, 66
"Ростов" - "Бавария" - 3:2
Голы: Азмун, 44, Полоз, 50, Нобоа, 67 - Коста, 35, Бернат, 52