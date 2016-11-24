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Лига чемпионов: результаты всех матчей 23 ноября, положение команд

24 ноября в 00:31

"Бешикташ" отыгрался после 0:3, "Манчестер Сити" сыграл вничью в Германии, а "Арсенал" и ПСЖ разошлись миром.

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"Ман Сити" отыгрывался в Германии
twitter.com/ChampionsLeague
23 ноября состоялись восемь матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. По их итогам определились еще два участника плей-офф.

Выход из группы после пятого тура себе обеспечили "Барселона" и "Манчестер Сити". Каталонцы обыграли "Селтик", а "горожанам" хватило ничьей в матче с менхенгладбахской "Боруссией".

В группе киевского "Динамо" "Бешикташ" сумел отыграться, проигрывая по ходу матча со счетом 0:3. "Ростов" сенсационно обыграл "Баварию", которая ранее уже обеспечила себе выход в плей-офф. А "Арсенал" и ПСЖ в результативном матче сыграли вничью.

Группа А

"Арсенал" - ПСЖ - 2:2
Голы: Жиру, 45+1 (с пенальти), Верратти, 60 (автогол) - Кавани, 18, Моура, 77

"Лудогорец" - "Базель" - 0:0 

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Группа В

"Бешикташ" - "Бенфика" - 3:3
Голы: Тосун, 58, Куарежма (82, с пенальти), Абубакар, 89 - Гедеш, 10, Семедо, 25, Фейса, 31

"Наполи" - "Динамо" - 0:0 

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Группа С

"Селтик" - "Барселона" - 0:2
Голы: Месси, 24, 55

"Боруссия" М - "Манчестер Сити" - 1:1
Голы: Раффаэль, 23 - Силва, 45+1

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Группа D

"Атлетико" - ПСВ - 2:0
Голы: Гамейро, 55, Гризманн, 66

"Ростов" - "Бавария" - 3:2
Голы: Азмун, 44, Полоз, 50, Нобоа, 67 - Коста, 35, Бернат, 52

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Результаты матчей 22 ноября.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Лига чемпионов Бешикташ Барселона Арсенал ПСЖ Бавария Атлетико
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