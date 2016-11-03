Топ Новости
<
>

Лига чемпионов: результаты всех матчей 2 ноября

3 ноября в 00:39

"Реал" потерял очки в Польше, "Лестер" сыграл вничью в Дании, а "Ювентус" разошелся миром с "Лионом".

323
"Легия" остановила "Реал"
Real Madrid
2 ноября состоялись еще восемь матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Реал" неожиданно сыграл вничью с "Легией". "Боруссия", которая минимально обыграла "Спортинг", оформила досрочную путевку в плей-офф. "Лестер" впервые в ЛЧ потерял очки, "Байер" добыл важную выездную победу в Лондоне, а "Ювентус" и "Лион" сыграли вничью.

Результаты матчей

Группа E

"Тоттенхэм" - "Байер" - 0:1
Гол: Кампль, 65

"Монако" - ЦСКА - 3:0
Голы: Жермен, 12, Фалькао, 28, 41

323
Real Madrid

Группа F

"Боруссия" Д - "Спортинг" - 1:0
Гол: Рамос, 12

"Легия" - "Реал" - 3:3
Голы: Оджиджа-Офое, 40, Радович, 58, Мулен, 83 - Бэйл, 1, Бензема, 35, Ковачич, 85

323
Real Madrid

Группа G

"Копенгаген" - "Лестер" - 0:0

"Порту" - "Брюгге" - 1:0
Голы: А. Силва, 37

323
Real Madrid

Группа H

"Ювентус" - "Лион" - 1:1
Голы: Игуаин, 14 (пен) - Толиссо, 85

"Севилья" - "Динамо" З - 4:0
Голы: Вьетто, 31, Эскудеро, 66, Нзонзи, 80, Бен Йеддер, 87

323
Real Madrid
Читайте также: Лига чемпионов: результаты всех матчей 1 ноября

Напомним, киевское "Динамо" в четвертом туре группового этапа минимально проиграло "Бенфике" на выезде.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Реал Ювентус Лига чемпионов Лестер Боруссия Лион Севилья
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.56
EUR 28.36
Последние новости