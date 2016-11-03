Лига чемпионов: результаты всех матчей 2 ноября

"Реал" потерял очки в Польше, "Лестер" сыграл вничью в Дании, а "Ювентус" разошелся миром с "Лионом".
"Реал" неожиданно сыграл вничью с "Легией". "Боруссия", которая минимально обыграла "Спортинг", оформила досрочную путевку в плей-офф. "Лестер" впервые в ЛЧ потерял очки, "Байер" добыл важную выездную победу в Лондоне, а "Ювентус" и "Лион" сыграли вничью.
Результаты матчей
Группа E
"Тоттенхэм" - "Байер" - 0:1
Гол: Кампль, 65
"Монако" - ЦСКА - 3:0
Голы: Жермен, 12, Фалькао, 28, 41
Группа F
"Боруссия" Д - "Спортинг" - 1:0
Гол: Рамос, 12
"Легия" - "Реал" - 3:3
Голы: Оджиджа-Офое, 40, Радович, 58, Мулен, 83 - Бэйл, 1, Бензема, 35, Ковачич, 85
Группа G
"Копенгаген" - "Лестер" - 0:0
"Порту" - "Брюгге" - 1:0
Голы: А. Силва, 37
Группа H
"Ювентус" - "Лион" - 1:1
Голы: Игуаин, 14 (пен) - Толиссо, 85
"Севилья" - "Динамо" З - 4:0
Голы: Вьетто, 31, Эскудеро, 66, Нзонзи, 80, Бен Йеддер, 87
Напомним, киевское "Динамо" в четвертом туре группового этапа минимально проиграло "Бенфике" на выезде.ZN.UA