Лига чемпионов: результаты всех матчей 2 ноября

"Реал" потерял очки в Польше, "Лестер" сыграл вничью в Дании, а "Ювентус" разошелся миром с "Лионом".

"Легия" остановила "Реал" Real Madrid

2 ноября состоялись еще восемь матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов

"Реал" неожиданно сыграл вничью с "Легией". "Боруссия", которая минимально обыграла "Спортинг", оформила досрочную путевку в плей-офф. "Лестер" впервые в ЛЧ потерял очки, "Байер" добыл важную выездную победу в Лондоне, а "Ювентус" и "Лион" сыграли вничью.

Результаты матчей

Группа E

"Тоттенхэм" - "Байер" - 0:1

Гол: Кампль, 65

"Монако" - ЦСКА - 3:0

Голы: Жермен, 12, Фалькао, 28, 41 Real Madrid

Группа F

"Боруссия" Д - "Спортинг" - 1:0

Гол: Рамос, 12

"Легия" - "Реал" - 3:3

Голы: Оджиджа-Офое, 40, Радович, 58, Мулен, 83 - Бэйл, 1, Бензема, 35, Ковачич, 85 Real Madrid

Группа G

"Копенгаген" - "Лестер" - 0:0

"Порту" - "Брюгге" - 1:0

Голы: А. Силва, 37 Real Madrid

Группа H

"Ювентус" - "Лион" - 1:1

Голы: Игуаин, 14 (пен) - Толиссо, 85

"Севилья" - "Динамо" З - 4:0

Голы: Вьетто, 31, Эскудеро, 66, Нзонзи, 80, Бен Йеддер, 87 Real Madrid Читайте также: Лига чемпионов: результаты всех матчей 1 ноября

Напомним, киевское "Динамо" в четвертом туре группового этапа минимально проиграло "Бенфике" на выезде.