Лига чемпионов: результаты всех матчей 19 октября

"Барселона" разгромила "Ман Сити", "Бешикташ" выиграл у "Наполи", а "Арсенал" забил шесть мячей "Лудогорцу".

Месси оформил хет-трик Barcelona FC

В центральном поединке игрового дня "Барселона" разгромила "Манчестер Сити". Месси оформил хет-трик, а также отдал голевую передачу на Неймара. Кроме того, аргентинец заработал пенальти, но Неймар его не реализовал. Отметим, что с 53-й минуты "Сити" играл в меньшинстве - Браво получил красную карточку за игру руками за пределами своей штрафной (голкипер исправлял свою же ошибку). Уравнялись составы на 73-й минуте, когда Матье получил вторую желтую.

"Арсенал" забил шесть голов в ворота "Лудогорца" (хет-трик на счету Озила), а "Бавария" разгромила ПСВ. Украинец Зинченко поучаствовал в поражении своей команды, выйдя на замену на 85-й минуте матча.

Результаты матчей

Группа А

ПСЖ - "Базель" - 3:0

Голы: Ди Мария, 40, Моура, 62, Кавани, 90+3 (пен.)

"Арсенал" - "Лудогорец" - 6:0

Голы: Санчес, 12, Уолкотт, 42, Окслейд-Чемберлен, 46, Озил, 56, 83, 87

Группа В

"Динамо" - "Бенфика" - 0:2

Голы: Сальвио, 9 (пен.), Серви, 55

"Наполи" - "Бешикташ" - 2:3

Голы: Мертенс, 30, Габбьядини, 69 (пен.) - Адриано, 12, Абубакар, 38, 86 Читайте также: Лига чемпионов: "Динамо" на "Олимпийском" проиграло "Бенфике"

Группа С

"Барселона" - "Манчестер Сити" - 4:0

Голы: Месси, 17, 61, 69, Неймар, 89

"Селтик" - "Боруссия" М - 0:2

Голы: Штиндль, 57, Хан, 77

Группа D

"Бавария" - ПСВ - 4:1

Голы: Мюллер, 13, Киммих, 21, Левандовски, 59, Роббен, 84 - Нарсинг, 41

"Ростов" - "Атлетико" - 0:1

Гол: Карраско, 62