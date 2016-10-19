Лига чемпионов: результаты всех матчей 18 октября

"Тоттенхэм" устоял против "Байера", "Лестер", "Севилья" и "Ювентус" одержали минимальные победы, а "Реал" не заметил "Легию".

"Реал" забил "Легии" пять мячей uefa.com

18 октября состоялись восемь матчей третьего тура. Фавориты одержали ожидаемые победы, а самая крупная удалась "Реалу" - в Мадриде пять голов пропустила польская "Легия". "Монако" на последних минутах удалось уйти от поражения на выезде против москвоского ЦСКА, а "Лестер", несмотря на проблемы в английской Премьер-лиге, снова одержал еврокубковую победу.

Одной из главных интриг дня стало противостояние "Байера" и "Тоттенхэма" - англичане были близки к поражению во втором тайме, но таки удержали нулевую ничью в Германии.

Группа Е

"Байер" - "Тоттенхэм" - 0:0

ЦСКА - "Монако" - 1:1

Голы: Л. Траоре, 34 - Бернарду Силва, 87

Группа F

"Спортинг" - "Боруссия" Д - 1:2

Голы: Сезар, 67 - Обамеянг, 9, Вайгль, 43

"Реал" - "Легия" - 5:1

Голы: Бэйл, 16, Йодловец, 19 (автогол), Асенсио, 37, Васкес, 68, Мората, 84 – Радович, 22 (с пенальти)

Группа G

"Брюгге" - "Порту" - 1:2

Голы: Воссен, 12 - Лаюн, 68, Силва, 90+3 (с пенальти)

"Лестер" - "Копенгаген" - 1:0

Гол: Марез, 40

Группа Н

"Лион" - "Ювентус" - 0:1

Гол: Куадрадо, 76

"Динамо" З - "Севилья" - 0:1

Голы: Насри, 37

19 октября свой матч третьего тура проведет киевское "Динамо" против португальской "Бенфики".