Лига чемпионов: результаты всех матчей 18 октября

"Тоттенхэм" устоял против "Байера", "Лестер", "Севилья" и "Ювентус" одержали минимальные победы, а "Реал" не заметил "Легию".
Одной из главных интриг дня стало противостояние "Байера" и "Тоттенхэма" - англичане были близки к поражению во втором тайме, но таки удержали нулевую ничью в Германии.
Группа Е
"Байер" - "Тоттенхэм" - 0:0
ЦСКА - "Монако" - 1:1
Голы: Л. Траоре, 34 - Бернарду Силва, 87
Группа F
"Спортинг" - "Боруссия" Д - 1:2
Голы: Сезар, 67 - Обамеянг, 9, Вайгль, 43
"Реал" - "Легия" - 5:1
Голы: Бэйл, 16, Йодловец, 19 (автогол), Асенсио, 37, Васкес, 68, Мората, 84 – Радович, 22 (с пенальти)
Группа G
"Брюгге" - "Порту" - 1:2
Голы: Воссен, 12 - Лаюн, 68, Силва, 90+3 (с пенальти)
"Лестер" - "Копенгаген" - 1:0
Гол: Марез, 40
Группа Н
"Лион" - "Ювентус" - 0:1
Гол: Куадрадо, 76
"Динамо" З - "Севилья" - 0:1
Голы: Насри, 37
19 октября свой матч третьего тура проведет киевское "Динамо" против португальской "Бенфики".ZN.UA