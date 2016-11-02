Лига чемпионов: результаты всех матчей 1 ноября

"Ростов" упустил ничью в матче с "Атлетико", "Бавария" добыла волевую победу над ПСВ, "Арсенал" справился с "Лудогорцем" и "Манчестер Сити" взял реванш у "Барселоны".

"Сити" удалось справиться с "Барселоной" дома twitter.com/ManCity

1 ноября состоялись первые восемь матчей четвертого тура

В центральном поединке игрового дня "Манчестер Сити" принимал "Барселону" после разгромного поражения на выезде. На этот раз Месси вывел каталонцев вперед, после чего англичане сумели ответить сопернику тремя точными ударами.

Лондонский "Арсенал" уступал со счетом 0:2 "Лудогорцу", но в итоге сумел вырвать победу со счетом 3:2. ПСВ вел в поединке с "Баварией" до 34-й минуты, но дубль Левандовски принес гостям три очка. Украинец Александр Зинченко на 75-й минуте вышел на замену в составе клуба из Нидерландов. Мадридский "Атлетико" лишь на последних минутах вырвал победу у российского "Ростова".

Результаты матчей

Группа А

"Лудогорец" - "Арсенал" - 2:3

Голы: Кафу, 12, Кешеру, 15 - Джака, 20, Жиру, 41, Езил, 87

"Базель" - ПСЖ - 1:2

Голы: Дзуффи, 76 - Матуиди, 43, Менье, 90

Группа В

"Бешикташ" - "Наполи" - 1:1

Голы: Куарежма, 79 (пен) - Хамшик, 82

"Бенфика" - "Динамо" - 1:0

Гол: Сальвио, 45+2 (пен)

Группа С

"Манчестер Сити" - "Барселона" - 3:1

Голы: Гюндоган, 39, 74, де Брюйне, 51 - Месси, 21

"Боруссия" М - "Селтик" - 1:1

Голы: Штиндль, 32 — М. Дембеле, 76 (с пенальти)

Группа D

"Атлетико" - "Ростов" - 2:1

Голы: Гризманн, 28, 90+3 - Азмун, 30

ПСВ - "Бавария" - 1:2

Голы: Ариас, 14 - Левандовски, 34 (пен.), 74