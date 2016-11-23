Лига чемпионов: определились десять участников плей-офф

В оставшихся матчах осталось определить только шестерых участников плей-офф.

"Лестер" вышел в плей-офф с первого места twitter.com/ChampionsLeague

После первой части матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов уже десять команд сумели обеспечить себе досрочный выход в плей-офф турнира.

Путевки в 1/8 финала себе уже обеспечили "Арсенал", ПСЖ, "Атлетико", "Бавария", "Боруссия", "Монако", "Байер", "Реал", "Лестер" и "Ювентус". При этом "Монако" и "Лестер" гарантированно займут в своих группах первые места.

В то же время десять команд уже потеряли все шансы на выход в плей-офф. Это "Базель", "Лудогорец", ЦСКА, "Тоттенхэм", "Ростов", ПСВ, "Спортинг", "Легия", "Динамо" З и "Брюгге". Последние две команды лишились шансов и на выход в Лигу Европы.

Напомним, киевское "Динамо" свой матч пятого тура проведет сегодня, 23 ноября. На выезде киевляне сыграют с "Наполи".