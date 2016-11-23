Лига чемпионов: "Динамо" сыграло вничью в Неаполе

Киевляне лишились шансов на продолжение борьбы в еврокубках.

"Наполи" и "Динамо" голов не забили twitter.com/ChampionsLeague

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" в Неаполе играло против "Наполи". Матч завершился вничью.

Хозяева в первом тайме выглядели острее. Рудько дважды приходилось выбегать за пределы штрафной, чтобы сорвать выходы один на один Мертенса. У "Наполи" за тайм было семь угловых, четыре удара по воротам, но забить хозяевам не удалось. "Динамо" же за первые 45 минут не нанесло ни одного удара в створ.

Второй тайм проходил в том же духе. "Наполи" больше атаковал, "Динамо" выбиралось в контратаки. У хозяев было больше опасных ударов, но по-настоящему стопроцентных моментов не удалось создать ни тем, ни другим. В итоге на табло остались гореть нули.

"Наполи" - "Динамо" - 0:0

"Наполи": Рейна, Хисай, Альбиоль, Кулибали, Гулам, Зьелински (Аллан, 78), Диавара, Хамшик, Кальехон, Мертенс (Джаккерини, 86), Л.Инсинье (Габбьядини, 66)

"Динамо": Рудько, Морозюк, Хачериди, Вида, Макаренко, Рыбалка, Сидорчук (Ориховский, 67), Гармаш, Ярмоленко, Беседин (Мораес, 81), Цыганков (Гонсалес, 60)

Предупреждения: Кулибали - Сидорчук

Таким образом, "Динамо" набрало 2 очка в пяти матчах и уже точно останется в своей группе на четвертом месте. В другом матче группы "Бешикташ" и "Бенфика" сыграли вничью - 3:3.