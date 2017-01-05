Лидер "Шахтера" Тайсон интересен "Порту"

Бразилец может покинуть "горняков", но остаться в Европе.

Тайсон может покинуть "Шахтер" Sport Arena

Полузащитник "Шахтера"входит в сферу интересов португальского "Порту". Об этом сообщило радио "Record".

По информации источника, руководство португальцев уже провело переговоры с агентом игрока Алсионе Дорнеллесом и сумело договориться о будущей сделке.

Стоит отметить, что ранее наставник "горняков" Паулу Фонсека заявил, что не хочет отпускать Тайсона в другую команду. При этом трансфер бразильца оценивается в пять миллионов евро.

Действующее соглашение 28-летнего полузащитника с дончанами истекает в декабре следующего года. Ранее сообщалось, что игрок хочет вернуться на родину, где в его услугах заинтересован "Интернасьонал".

Тайсон перешел в "Шахтер" из "Металлиста" зимой 2013-го года за 15,2 миллиона евро. В текущем сезоне полузащитник сыграл за "горняков" 24 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 7 результативных передач.

Напомним, ранее "Шахтер" покинули нападающие Эдуардо и Евгений Селезнев.