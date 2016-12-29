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Летом Марлос дал предварительное согласие выступать за сборную Украины - Маркевич

29 декабря в 16:24

Куратор национальных сборных Украины поддерживает идею натурализации игрока "Шахтера".

Марлос
Марлос готов получить украинский паспорт
ФК Шахтер
Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос еще прошлым летом согласился выступать за сборную Украины. Об этом сообщил куратор национальных сборных Украины Мирон Маркевич.

"Прошедшим летом, когда я с ним разговаривал, бразилец дал предварительное согласие", - подчеркнул экс-тренер "Днепра" и "Металлиста".

Маркевич работал с Марлосом в Харькове и считает, что такой игрок пригодится национальной сборной.

"Если у человека есть желание играть за сборную Украины, то почему бы этим не воспользоваться, особенно когда речь идет о таком исполнителе, как Марлос. За три-четыре года подрастут молодые украинские футболисты, а сейчас нужно использовать все возможности для усиления национальной команды".

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Напомним, ранее Марлос заявил о своем желании покинуть чемпионат Украины и перейти в один из европейских топ-клубов.

По материалам: Tribuna.com
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Тэги Марлос Шахтер футбол Маркевич сборная
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