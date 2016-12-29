Летом Марлос дал предварительное согласие выступать за сборную Украины - Маркевич

Куратор национальных сборных Украины поддерживает идею натурализации игрока "Шахтера".
"Прошедшим летом, когда я с ним разговаривал, бразилец дал предварительное согласие", - подчеркнул экс-тренер "Днепра" и "Металлиста".
Маркевич работал с Марлосом в Харькове и считает, что такой игрок пригодится национальной сборной.
"Если у человека есть желание играть за сборную Украины, то почему бы этим не воспользоваться, особенно когда речь идет о таком исполнителе, как Марлос. За три-четыре года подрастут молодые украинские футболисты, а сейчас нужно использовать все возможности для усиления национальной команды".
Напомним, ранее Марлос заявил о своем желании покинуть чемпионат Украины и перейти в один из европейских топ-клубов.Tribuna.com