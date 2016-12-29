"Лестер" стал командой года по версии Международной ассоциации спортивной прессы

Журналисты назвали лучшую команду уходящего года.

"Лестер" стал чемпионом Англии, обойдя "Манчестер Сити" lcfc.com

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) признала "Лестер" лучшей командой этого года. Команда Раньери набрала 20,71% голосов, опередив сборную Португалии (15,39%) и "Реал" (11,2%).

Спортивным событием года признан Евро-2016 (28,13%), который обогнал Олимпиаду-2016 (25,6%) и чемпионат Европы по легкой атлетике (12,39%). В голосовании AIPS приняли участие журналисты из 110 стран мира.

Напомним, в прошлом сезоне английской Премьер-лиги "Лестер" стал чемпионом, опередив "Манчестер Сити". В нынешнем сезоне подопечные Раньери вышли в 1/8-й финала Лиги чемпионов, где встретятся с испанской "Севильей".

После 18 туров чемпионата Англии "Лестер" идет на 16-м месте, набрав всего 17 очков.