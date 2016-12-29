"Лестер" стал командой года по версии Международной ассоциации спортивной прессы

Журналисты назвали лучшую команду уходящего года.
Спортивным событием года признан Евро-2016 (28,13%), который обогнал Олимпиаду-2016 (25,6%) и чемпионат Европы по легкой атлетике (12,39%). В голосовании AIPS приняли участие журналисты из 110 стран мира.
Напомним, в прошлом сезоне английской Премьер-лиги "Лестер" стал чемпионом, опередив "Манчестер Сити". В нынешнем сезоне подопечные Раньери вышли в 1/8-й финала Лиги чемпионов, где встретятся с испанской "Севильей".
После 18 туров чемпионата Англии "Лестер" идет на 16-м месте, набрав всего 17 очков.Tribuna.com