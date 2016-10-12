"Лестер", Роналду, Чех и Джокович попали в Книгу рекордов Гиннесса

В новом издании Книги рекордов Гиннесса были отмечены достижения ряда спортсменов.

Чех - рекордсмен АПЛ guinnessworldrecords.com

В новом издании Книги рекордов Гиннесса были отмечены достижения "Лестера", Криштиано Роналду, Петра Чеха, Гарета Барри, Новака Джоковича, Серены Уильямс и Макса Ферстаппена.

"Лестер" попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря своему взлету - клуб стал чемпионом Англии после того, как в предыдущем сезоне занял в чемпионате только 14-е место.

Роналду стал рекордсменом по количеству подписчиков в Twitter среди всех спортсменов. По состоянию на 7 октября на португальского футболиста были подписаны 47 миллионов 262 тысячи 909 человек.

Вратарь "Арсенала" Петр Чех в Книгу рекордов попал благодаря количеству "сухих" матчей в английской Премьер-лиге (181), а игрок "Эвертона" Гарет Барри выходил в стартовом составе в матчах АПЛ рекордные 580 раз.

Теннисист Новак Джокович удостоился попадания в число рекордсменов, так как установил рекорд по количеству призовых за один сезон - 21 миллион 646 тысяч 145 долларов. А экс-первая ракетка мира Серена Уильямс выигрывала турниры серии Большого шлема с 1999 по 2016 год, что является рекордом по продолжительности между первым и последним титулами.

Также в Книгу рекордов Гиннесса было включено достижение гонщика Макса Ферстаппена, который стал самым молодым победителем Гран-при в истории Формулы-1. В мае он выиграл Гран-при Испании в 18 лет и 228 дней. Читайте также: Джокович установил рекорд по заработанным призовым в истории тенниса

Напомним, в прошлом году в Книгу рекордов Гиннесса попал нападающий "Лестера" Джейми Варди, который стал автором самой продолжительной голевой серии в АПЛ.