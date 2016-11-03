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Лень провел результативный матч в НБА

3 ноября в 13:01

Украинец помог своей команде одержать первую победу в сезоне.

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Лень набрал 18 очков
nba.com/suns
Алексей Лень провел результативный матч за "Финикс". В рамках регулярного сезона НБА украинец помог своей команде обыграть "Портленд".

Лень вошел в игру со скамейки запасных и в итоге провел на паркете 21 минуту. За это время украинский центровой успел набрать 18 очков, собрать 6 подборов, сделать 3 блок-шота и 1 передачу. Матч завершился победой "Финикса" в овертайме - 118:115.

Отметим, что этот матч стал самым результативным для Леня в нынешнем сезоне. В четырех предыдущих играх украинец набирал не больше 13 очков.

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Добавим, что "Финикс" не стал продлевать контракт с Ленем. Следующим летом центровой станет свободным агентом.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Лень баскетбол Финикс НБА
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