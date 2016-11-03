Лень провел результативный матч в НБА

Украинец помог своей команде одержать первую победу в сезоне.

Лень набрал 18 очков nba.com/suns

Алексей Лень провел результативный матч за "Финикс". В рамках регулярного сезона НБА украинец помог своей команде обыграть "Портленд".

Лень вошел в игру со скамейки запасных и в итоге провел на паркете 21 минуту. За это время украинский центровой успел набрать 18 очков, собрать 6 подборов, сделать 3 блок-шота и 1 передачу. Матч завершился победой "Финикса" в овертайме - 118:115.

Отметим, что этот матч стал самым результативным для Леня в нынешнем сезоне. В четырех предыдущих играх украинец набирал не больше 13 очков.

Добавим, что "Финикс" не стал продлевать контракт с Ленем. Следующим летом центровой станет свободным агентом.