Лень провел результативный матч в НБА

Украинец помог своей команде одержать первую победу в сезоне.
Лень вошел в игру со скамейки запасных и в итоге провел на паркете 21 минуту. За это время украинский центровой успел набрать 18 очков, собрать 6 подборов, сделать 3 блок-шота и 1 передачу. Матч завершился победой "Финикса" в овертайме - 118:115.
Отметим, что этот матч стал самым результативным для Леня в нынешнем сезоне. В четырех предыдущих играх украинец набирал не больше 13 очков.
Добавим, что "Финикс" не стал продлевать контракт с Ленем. Следующим летом центровой станет свободным агентом.ZN.UA