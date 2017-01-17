Легендарный тренер ван Гаал объявил о завершении карьеры

Знаменитый специалист принял решение не возвращаться на тренерский мостик.
"Я думал, это будет отпуск. Но уже не думаю, что я вернусь", - цитирует ван Гаала Football.ua со ссылкой на Goal.com.
Последней командой ван Гаала был "Манчестер Юнайтед", с которым в конце прошлого сезона специалист выиграл Кубок Англии, но все равно был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов в других турнирах.
Всего на клубном уровне Луи ван Гаал завоевал 20 трофеев, работая в "Аяксе", "Барселоне", АЗ, "Баварии" и "Манчестер Юнайтед". Кроме того, тренер привел сборную Нидерландов к бронзовым медалям чемпионата мира 2014 года.
Напомним, ранее украинский специалист Валерий Лобановский вошел в топ-10 тренеров, повлиявших на развитие футбола.football.ua , goal.com ,