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Легенда английского футбола Терри летом покинет "Челси"

17 апреля в 19:49

Клуб официально объявил о грядущем прекращении сотрудничества.

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Джон Терри покинет "Челси", но не завершит карьеру
twitter.com
Капитан лондонского "Челси" Джон Терри покинет команду после завершения сезона. Об этом сообщил клуб на своем официальном сайте.

"Все в нашем клубе хотели бы выразить огромную благодарность Джону и пожелать ему удачи в будущих начинаниях", - гласит заявление клуба.

36-летний защитник дебютировал за "Челси" в 1998 году. На счету футболиста 713 матчей, 66 голов и 16 титулов, из которых 4 чемпионства в Англии, а также трофей Лиги чемпионов.

В составе сборной Англии Терри выступал с 2003-го по 2012 год, записав на свой счет 78 поединков и 6 голов.

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Напомним, в феврале о завершении карьеры объявил другой легендарный игрок "Челси" - Фрэнк Лэмпард.

По материалам: chelseafc.com
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Тэги Челси Терри футбол
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