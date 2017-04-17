Легенда английского футбола Терри летом покинет "Челси"

Клуб официально объявил о грядущем прекращении сотрудничества.
"Все в нашем клубе хотели бы выразить огромную благодарность Джону и пожелать ему удачи в будущих начинаниях", - гласит заявление клуба.
36-летний защитник дебютировал за "Челси" в 1998 году. На счету футболиста 713 матчей, 66 голов и 16 титулов, из которых 4 чемпионства в Англии, а также трофей Лиги чемпионов.
В составе сборной Англии Терри выступал с 2003-го по 2012 год, записав на свой счет 78 поединков и 6 голов.
Напомним, в феврале о завершении карьеры объявил другой легендарный игрок "Челси" - Фрэнк Лэмпард.chelseafc.com