Украинский прыгун в воду Кваша планирует выступить на Олимпиаде в Токио

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Украинский прыгун в воду настроен побороться за медаль на следующих Играх.

Кваша хочет выступить в Токио rsport.ru

Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекинесобирается пройти еще четыре года подготовки и выступить на Олимпиаде-2020, которая состоится в Токио и может стать для прыгуна в воду уже четвертой в карьере. Об этом Кваша заявил в эфире программы "Олимпийские истории".

"Сложно было не опустить руки после Лондона, когда остановились вообще в шаге от медали. Сложно было не найти мотивацию, а перебороть себя, казалось, что жизнь закончилась. А сейчас я стал немножечко старше и понимаю, что впереди меня ждут еще старты. Я чувствую в себе запал и желание продолжать карьеру. И, в принципе, четыре года - это кажется много, но на самом деле - это мало.

Главное, чтобы на эти четыре года хватило здоровья, потому что травмы начинают вылезать то там, то там. Мы стараемся их локализовать и не доводить до длительных реабилитаций. Ну, надеемся, что еще на четыре года хватит".

28-летний Илья Кваша является восьмикратным чемпионом Европы, дважды брал "серебро" на чемпионатах мира, а также бронзовым призером Игр 2008 года в Пекине.

На минувшей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Кваша остался без медали, показав шестой результа в финале соревнований на трехметровом трамплине.