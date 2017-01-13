Кучук будет следующим тренером "Стали" - СМИ

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Кучук вернется в Украину Спорт-Экспресс

Новым главным тренером команды"Сталь" станет Леонид Кучук. Об этом сообщила Sport Arena.

Детали соглашения клуба и специалиста не сообщаются, но известно, что "сталевары" представят Кучука журналистам и болельщикам официально уже 16 января, когда команда выйдет из отпуска.

Леонид Кучук уже работал в Украине, когда тренировал киевский "Арсенал" (2011-2012 гг.). Кроме того, тренер возглавлял "Кубань" и москвоский "Локомотив".

Ранее стало известно, что руководство "Стали" приняло решение отправить в отставку главного тренера Якоба Галла, под руководством которого команда выиграла только 2 из 15 матчей УПЛ при 4 ничьих и 9 поражениях. Следующий матч чемпионата Украины "Сталь" проведет 25 февраля на выезде против донецкого "Олимпика".

Отметим, что после 18 туров украинской Премьер-лиги "Сталь" занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.